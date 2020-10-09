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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/kirgiziya-1578951552.html
И.о. секретаря Совбеза Киргизии выпроводили из здания ГКНБ
Руководство и личный состав Госкомитета Нацбезопасности Киргизии выпроводили из своего здания исполняющего обязанности секретаря Совбеза и координатора силовых... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:46
2020-10-09T08:46
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Руководство и личный состав Госкомитета Нацбезопасности <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> выпроводили из своего здания исполняющего обязанности секретаря Совбеза и координатора силовых структур Омурбека Суваналиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.По данным пресс-службы, в актовом зале ГКНБ состоялось собрание с участием и.о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых и правоохранительных органов, генерал-майора Суваналиева, руководства и личного состава Госкомитета. На повестке дня было зачитано обращение руководства, ветеранов и личного состава ГКНБ о нынешней ситуации в стране. Основным посылом стало то, что силовые структуры и правоохранительные органы должны оставаться вне политики, отметили в пресс-службе."По мнению руководства и личного состава, ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельным политическим и иным силам. Также быть политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп. Главная цель – это служение во благо народа и процветания Кыргызстана", - заявил представитель пресс-службы.По его словам, "исходя из этого сегодня руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выпроводили и.о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых и правоохранительных органов, генерал-майора О.Суваналиева из центрального здания ГКНБ"."В настоящее время весь личный состав ГКНБ работает в штатном режиме. Сил и средств для защиты здания ГКНБ и восстановления правопорядка в стране достаточно", - подчеркнул представитель пресс-службы.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/bortnikov-1578811453.html
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Кадры протестов в центре Бишкека
Протестующие в Бишкеке заняли центральную площадь города Ала-Тоо. Участники беспорядков закидывают силовиков бутылками с зажигательной смесью, на площади видны несколько точек возгорания. Столкновения в других частях города прекратились.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

И.о. секретаря Совбеза Киргизии выпроводили из здания ГКНБ

08:46 09.10.2020
 
© Фото : пресс-служба президента КР / Султан ДосалиевОмурбек Суваналиев
Омурбек Суваналиев - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Руководство и личный состав Госкомитета Нацбезопасности Киргизии выпроводили из своего здания исполняющего обязанности секретаря Совбеза и координатора силовых структур Омурбека Суваналиева, сообщили РИА Новости в пресс-службе комитета.
По данным пресс-службы, в актовом зале ГКНБ состоялось собрание с участием и.о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых и правоохранительных органов, генерал-майора Суваналиева, руководства и личного состава Госкомитета. На повестке дня было зачитано обращение руководства, ветеранов и личного состава ГКНБ о нынешней ситуации в стране. Основным посылом стало то, что силовые структуры и правоохранительные органы должны оставаться вне политики, отметили в пресс-службе.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников на заседании коллегии ФСБ. 6 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Бортников поддержал меры ГКНБ Киргизии по стабилизации обстановки
"По мнению руководства и личного состава, ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельным политическим и иным силам. Также быть политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп. Главная цель – это служение во благо народа и процветания Кыргызстана", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, "исходя из этого сегодня руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выпроводили и.о. секретаря Совета безопасности КР, координатора силовых и правоохранительных органов, генерал-майора О.Суваналиева из центрального здания ГКНБ".
"В настоящее время весь личный состав ГКНБ работает в штатном режиме. Сил и средств для защиты здания ГКНБ и восстановления правопорядка в стране достаточно", - подчеркнул представитель пресс-службы.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
Бывший премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов в аэропорту Манас в Бишкеке. 9 августа 2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
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