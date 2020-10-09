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Туризм
https://ria.ru/20201009/karantin-1578982101.html
Эксперты рассказали, какой документ может избавить туриста от карантина
Вместе с паспортом и визами авиапутешественникам в будущем может понадобиться еще один документ, который поможет избежать карантина, сообщает АТОР. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:00
2020-10-09T13:00
туризм
коронавирус covid-19
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
саудовская аравия
нью-йорк (город)
южная америка
лондон
япония
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Вместе с паспортом и визами авиапутешественникам в будущем может понадобиться еще один документ, который поможет избежать карантина, <a href="https://www.atorus.ru/news/press-centre/new/52950.html" target="_blank">сообщает</a> АТОР.Это пропуск авиапассажира, позволяющий перемещаться по миру без 14-дневной самоизоляции. Оформлять такие "антиковидные проездные" уже начали на рейсах из Великобритании.В лондонском аэропорту Хитроу выдали первый международный электронный пропуск авиапассажира CommonPass, который указывает на отсутствие у владельца коронавируса и позволяет ему путешествовать без карантина в пункте назначения. Оформить такое свидетельство могут путешественники, летящие рейсами из Лондона в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур.CommonPass запускается некоммерческим фондом Commons Project и Всемирным экономическим форумом в сотрудничестве с представителями правительств 37 стран.Организаторы проекта хотят создать общую глобальную структуру, позволяющую людям документировать свой отрицательный статус COVID-19 в электронном виде и представлять его при посадке в самолет или пересечении границы.Схема работает следующим образом: после прохождения теста на коронавирус в сертифицированной лаборатории, его результат закачивается в приложение на смартфон с QR-кодом, который могут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничники. При этом система Common Pass позволяет странам внедрять свои собственные требования к въезду через границу и проверке состояния здоровья, включая необходимость проведения дополнительных лабораторных анализов и вакцинации.Таким образом, при сканировании QR-кода при посадке на самолет или при пересечении границы система проверит соответствие данных путешественника эпидемиологическим требованиям страны-назначения.Тестирование системы начнется на рейсах между Лондоном и Нью-Йорком с расширением на маршруты по Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Ближнему Востоку и Азии до конца текущего года.Согласие опробовать экспериментальную схему дали правительства 20 стран. Полномасштабное внедрение глобальной сети запланировано на начало 2021 года.По данным Commons Project, система была протестирована на границах Кении в начале года. Первыми ее опробовали водители грузовиков, которые прошли медицинский осмотр и получили разрешение на въезд.По сообщению организаторов проекта, они провели переговоры с властями Саудовской Аравии, чтобы использовать CommonPass для проверки паломников, отправляющихся в хадж. Также были предварительные дискуссии с Олимпийским комитетом Японии о возможности применения системы для проверки туристов и болельщиков, которые приедут на летние Олимпийские игры в июле 2021 года.
https://ria.ru/20201007/astrakhan-1578284076.html
https://ria.ru/20201008/kasimov-1578229978.html
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
саудовская аравия
нью-йорк (город)
южная америка
лондон
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коронавирус covid-19, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, саудовская аравия, нью-йорк (город), южная америка, лондон, япония, кения

Эксперты рассказали, какой документ может избавить туриста от карантина

13:00 09.10.2020
 
© Depositphotos / iakovenko123Девушка на паспортном контроле в аэропорту
Девушка на паспортном контроле в аэропорту - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Depositphotos / iakovenko123
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Вместе с паспортом и визами авиапутешественникам в будущем может понадобиться еще один документ, который поможет избежать карантина, сообщает АТОР.
Это пропуск авиапассажира, позволяющий перемещаться по миру без 14-дневной самоизоляции. Оформлять такие "антиковидные проездные" уже начали на рейсах из Великобритании.
В лондонском аэропорту Хитроу выдали первый международный электронный пропуск авиапассажира CommonPass, который указывает на отсутствие у владельца коронавируса и позволяет ему путешествовать без карантина в пункте назначения. Оформить такое свидетельство могут путешественники, летящие рейсами из Лондона в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур.
CommonPass запускается некоммерческим фондом Commons Project и Всемирным экономическим форумом в сотрудничестве с представителями правительств 37 стран.
Организаторы проекта хотят создать общую глобальную структуру, позволяющую людям документировать свой отрицательный статус COVID-19 в электронном виде и представлять его при посадке в самолет или пересечении границы.
Схема работает следующим образом: после прохождения теста на коронавирус в сертифицированной лаборатории, его результат закачивается в приложение на смартфон с QR-кодом, который могут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничники. При этом система Common Pass позволяет странам внедрять свои собственные требования к въезду через границу и проверке состояния здоровья, включая необходимость проведения дополнительных лабораторных анализов и вакцинации.
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Таким образом, при сканировании QR-кода при посадке на самолет или при пересечении границы система проверит соответствие данных путешественника эпидемиологическим требованиям страны-назначения.
Тестирование системы начнется на рейсах между Лондоном и Нью-Йорком с расширением на маршруты по Европе, Северной и Южной Америке, Африке, Ближнему Востоку и Азии до конца текущего года.
Согласие опробовать экспериментальную схему дали правительства 20 стран. Полномасштабное внедрение глобальной сети запланировано на начало 2021 года.
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По данным Commons Project, система была протестирована на границах Кении в начале года. Первыми ее опробовали водители грузовиков, которые прошли медицинский осмотр и получили разрешение на въезд.
По сообщению организаторов проекта, они провели переговоры с властями Саудовской Аравии, чтобы использовать CommonPass для проверки паломников, отправляющихся в хадж. Также были предварительные дискуссии с Олимпийским комитетом Японии о возможности применения системы для проверки туристов и болельщиков, которые приедут на летние Олимпийские игры в июле 2021 года.
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