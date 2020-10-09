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https://ria.ru/20201009/gremmi-1579018685.html
Альбом Агутина выдвинули на "Грэмми" в пяти номинациях
Альбом La Vida Cosmopolita Леонида Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях, музыкант впервые выдвинут на эту премию и рад такой оценке, сообщила... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:50
2020-10-09T13:55
культура
леонид агутин
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Альбом La Vida Cosmopolita <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Agutin/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Агутина</a> вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях, музыкант впервые выдвинут на эту премию и рад такой оценке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.Ранее Агутин опубликовал на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243363222456449&amp;set=a.206409939485141&amp;type=3&amp;theater" target="_blank">Facebook</a> сообщение о том, что его альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на "Грэмми" в пяти номинациях."Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист", - сказала Николенко.Собеседница агентства добавила, что для Агутина это первое выдвижение на "Грэмми". "Он рад", - добавила она.Альбом выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.
https://ria.ru/20200622/1573053771.html
https://ria.ru/20200127/1563922811.html
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леонид агутин

Альбом Агутина выдвинули на "Грэмми" в пяти номинациях

13:50 09.10.2020 (обновлено: 13:55 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЛеонид Агутин на концерте победителей и номинантов "Премии МУЗ-ТВ 2015"
Леонид Агутин на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Альбом La Vida Cosmopolita Леонида Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях, музыкант впервые выдвинут на эту премию и рад такой оценке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.
Ранее Агутин опубликовал на своей странице в Facebook сообщение о том, что его альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на "Грэмми" в пяти номинациях.
"Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист", - сказала Николенко.
Собеседница агентства добавила, что для Агутина это первое выдвижение на "Грэмми". "Он рад", - добавила она.
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Альбом выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.
Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.
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КультураЛеонид Агутин
 
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