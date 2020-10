https://ria.ru/20201009/gremmi-1579018685.html

Альбом Агутина выдвинули на "Грэмми" в пяти номинациях

Альбом La Vida Cosmopolita Леонида Агутина вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях, музыкант впервые выдвинут на эту премию и рад такой оценке, сообщила... РИА Новости, 09.10.2020

<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Альбом La Vida Cosmopolita <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Agutin/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Агутина</a> вошел в лонг-лист "Грэмми" в пяти номинациях, музыкант впервые выдвинут на эту премию и рад такой оценке, сообщила РИА Новости пресс-секретарь артиста Наталия Николенко.Ранее Агутин опубликовал на своей странице в <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3243363222456449&set=a.206409939485141&type=3&theater" target="_blank">Facebook</a> сообщение о том, что его альбом La Vida Cosmopolita выдвинут на "Грэмми" в пяти номинациях."Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист", - сказала Николенко.Собеседница агентства добавила, что для Агутина это первое выдвижение на "Грэмми". "Он рад", - добавила она.Альбом выдвинут в номинациях "Лучший альбом года" и "Лучший латинский поп-альбом". Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, претендует на номинации "Лучший дуэт" и "Лучшая аранжировка". Приз за аранжировку также может получить песня Father is Near you. В номинации "Лучшее видео" представлен клип Funky Cha.Премия "Грэмми" вручается в 84 категориях, в различных жанрах и направлениях как популярной, так и классической музыки. Номинация на премию и участие в концерте по случаю вручения награды считается почетным для любого исполнителя.

