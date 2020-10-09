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Газпромбанк подписал соглашение о партнерстве с казачьими организациями
Газпромбанк подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" и АНО РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:11
2020-10-09T18:11
газпромбанк
новости компаний - экономика
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Gazprombank" target="_blank">Газпромбанк</a> подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" и АНО "Гандбольный клуб "Донские казаки – ЮФУ", сообщает банк в пятницу.Соглашения предусматривают сотрудничество в реализации инвестиционных программ и проектов, а также развитии банковских услуг для предпринимателей среди казачества.Подписи под документами поставили первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович, а также верховный атаман "Союза казаков" Николай Дьяконов и генеральный директор гандбольного клуба Михаил Цыбенко."Подписание соглашений – это основа для эффективного развития и укрепления долгосрочных партнерских отношений, а также реализации проектов в целях взаимовыгодного сотрудничества", - привели в банке комментарий Поповича.
https://ria.ru/20200917/gazprombank-1577371568.html
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газпромбанк, новости компаний - экономика

Газпромбанк подписал соглашение о партнерстве с казачьими организациями

18:11 09.10.2020
 
© Фото : пресс-служба ГазпромбанкаГазпромбанк подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" и АНО "Гандбольный клуб "Донские казаки – ЮФУ"
Газпромбанк подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества Союз казаков-воинов России и зарубежья и АНО Гандбольный клуб Донские казаки – ЮФУ - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Фото : пресс-служба Газпромбанка
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Газпромбанк подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" и АНО "Гандбольный клуб "Донские казаки – ЮФУ", сообщает банк в пятницу.
Соглашения предусматривают сотрудничество в реализации инвестиционных программ и проектов, а также развитии банковских услуг для предпринимателей среди казачества.
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Подписи под документами поставили первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович, а также верховный атаман "Союза казаков" Николай Дьяконов и генеральный директор гандбольного клуба Михаил Цыбенко.
"Подписание соглашений – это основа для эффективного развития и укрепления долгосрочных партнерских отношений, а также реализации проектов в целях взаимовыгодного сотрудничества", - привели в банке комментарий Поповича.
 
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ГазпромбанкНовости компаний - Экономика
 
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