https://ria.ru/20201009/gazprombank-1579085530.html

Газпромбанк подписал соглашение о партнерстве с казачьими организациями

Газпромбанк подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" и АНО РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T18:11

2020-10-09T18:11

2020-10-09T18:11

газпромбанк

новости компаний - экономика

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_Gazprombank" target="_blank">Газпромбанк</a> подписал соглашения о стратегическом партнерстве с общероссийской организацией по развитию казачества "Союз казаков-воинов России и зарубежья" и АНО "Гандбольный клуб "Донские казаки – ЮФУ", сообщает банк в пятницу.Соглашения предусматривают сотрудничество в реализации инвестиционных программ и проектов, а также развитии банковских услуг для предпринимателей среди казачества.Подписи под документами поставили первый вице-президент, член правления Газпромбанка Алексей Попович, а также верховный атаман "Союза казаков" Николай Дьяконов и генеральный директор гандбольного клуба Михаил Цыбенко."Подписание соглашений – это основа для эффективного развития и укрепления долгосрочных партнерских отношений, а также реализации проектов в целях взаимовыгодного сотрудничества", - привели в банке комментарий Поповича.

https://ria.ru/20200917/gazprombank-1577371568.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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