https://ria.ru/20201009/farmatsevt-1579038651.html
Фармацевт оценила данные о побочных эффектах лекарства от COVID-19
Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова оценила данные о побочных эффектах... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:02
2020-10-09T15:02
2020-10-09T16:19
распространение нового коронавируса
виктория преснякова
фавипиравир
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. </strong>Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова оценила данные о побочных эффектах российского препарата от COVID-19 фавипиравира.Она отметила, что действующее вещество, входящее в состав лекарства, мало применялось в мире, в связи с чем у него имеется достаточно небольшой клинический опыт."Все противовирусные препараты такого класса достаточно сложные для применения, и у них действительно есть выраженные побочные явления. Их рекомендуют для применения в стационаре, под наблюдением врача", - сказала специалист в комментарии эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank" rel="nofollow noopener">НСН.</a>Она подчеркнула, что хотя в России препарат стал продаваться в аптеках, для его применения необходимо назначение и контроль лечащего врача.Ранее информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде "моторных нарушений".<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201009/simptomy-1578969286.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктория преснякова , фавипиравир, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова оценила данные о побочных эффектах российского препарата от COVID-19 фавипиравира.
Она отметила, что действующее вещество, входящее в состав лекарства, мало применялось в мире, в связи с чем у него имеется достаточно небольшой клинический опыт.
"Все противовирусные препараты такого класса достаточно сложные для применения, и у них действительно есть выраженные побочные явления. Их рекомендуют для применения в стационаре, под наблюдением врача", - сказала специалист в комментарии эфире НСН.
Она подчеркнула, что хотя в России препарат стал продаваться в аптеках, для его применения необходимо назначение и контроль лечащего врача.
Ранее информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией "ФармаCOVID" на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава опубликовал документ, в котором говорится, что у препарата от COVID-19 и средств на его основе возможен побочный эффект в виде "моторных нарушений".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.