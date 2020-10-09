https://ria.ru/20201009/dozhd-1578948860.html
В Москве в пятницу ожидаются дожди
Пасмурная дождливая погода с температурой около 14 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:12
2020-10-09T08:12
2020-10-09T08:12
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Пасмурная дождливая погода с температурой около 14 градусов тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится фронтальной системой, вдоль которой соберутся дождевые тучи... В Москве облачно, кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 12-14, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 10-15", - говорится в сообщении.Уточняется, что за день может выпасть до 6 миллиметров осадков. Ветер южный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
https://radiosputnik.ria.ru/20201008/magnitnaya-burya-1578887204.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество