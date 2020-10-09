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В Москве в пятницу ожидаются дожди
Пасмурная дождливая погода с температурой около 14 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос". РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T08:12
2020-10-09T08:12
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Пасмурная дождливая погода с температурой около 14 градусов тепла ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в пятницу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос"."Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится фронтальной системой, вдоль которой соберутся дождевые тучи... В Москве облачно, кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 12-14, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 10-15", - говорится в сообщении.Уточняется, что за день может выпасть до 6 миллиметров осадков. Ветер южный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
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погода, москва, общество

В Москве в пятницу ожидаются дожди

08:12 09.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичДождь в городе
Дождь в городе - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Пасмурная дождливая погода с температурой около 14 градусов тепла ожидается в Москве в пятницу, сообщается на сайте "Метеовести" центра погоды "Фобос".
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится фронтальной системой, вдоль которой соберутся дождевые тучи... В Москве облачно, кратковременные дожди. Температура воздуха в столице плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10-15", - говорится в сообщении.
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 17:50
Это надолго. Ученые предупредили о затяжных магнитных бурях в октябре
Уточняется, что за день может выпасть до 6 миллиметров осадков. Ветер южный 4-9 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба.
 
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