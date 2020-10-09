https://ria.ru/20201009/covid-19-1579123439.html
В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
Еще 30 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 5560, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T23:04
2020-10-09T23:04
2020-10-09T23:05
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
распространение нового коронавируса
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Еще 30 пациентов с<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусом</a> скончались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, общее число умерших достигло 5560, следует из данных оперативного штаба."В Москве за сутки скончались 30 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.Днем ранее сообщалось о 33 умерших.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201009/smertnost-1579118509.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, москва, общество