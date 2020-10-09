https://ria.ru/20201009/buddizm--1579063917.html

Федеральный буддийский центр появится в Кызыле, сообщил глава Тувы

Власти Тувы вместе с новоизбранным верховным ламой республики будут заниматься духовным образованием жителей, в частности, в Кызыле появится буддийский... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:39

2020-10-09T16:39

2020-10-09T16:39

религия и мировоззрение

джампел лодой

религия

новости - религия и мировоззрение

шолбан кара-оол

кызыл

общество

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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Власти Тувы вместе с новоизбранным верховным ламой республики будут заниматься духовным образованием жителей, в частности, в Кызыле появится буддийский образовательный центр, заявил РИА Новости глава республики Шолбан Кара-оол.Новый верховный лама Тувы (Камбы-лама) был избран 4 октября на съезде духовенства республики. Им стал Гелек Нацык-Доржу (в миру - Сергек Сарыглар). Предыдущий верховный лама Тувы 44-летний Джампел Лодой в июне скончался, заразившись коронавирусом."Первичная задача – это усиление работы по буддийскому просвещению. Ламам следует уделять вопросам разъяснения положений Учения больше внимания. Наш будущий и самый большой в России буддийский храм (строится сейчас в Кызыле – ред.) станет центром просвещения в масштабах страны, а возможно и на международном уровне. По крайней мере, здесь будет находиться одно из постоянных представительств Далай-Ламы XIV", - сказал Кара-оол.По его мнению, тувинцы должны постигать "глубинные истины буддизма, а не его внешнюю оболочку в виде обрядов"."Для этого мы готовы помогать управлению Камбы-ламы в проведении крупных мероприятий с приглашением представителей Сангхи (общины-ред.), крупных ученых и специалистов с мировым именем", - рассказал глава республики.Сергек Сарыглар также высказался за развитие духовного образования в Туве."Важная цель, в воплощении которой мы будем активно работать с правительством, – это образовательные программы и проекты для детей и всех желающих по истории и философии буддизма, то есть буддийское просвещение. Для этого очень важно, чтобы у людей были материалы, пособия, конспекты лекций на тувинском и русском языках, чтобы они были в открытом доступе. Также, наверное, будет хорошо организовать их распространение в удобоваримой форме на просторах интернета", - сказал РИА Новости Сарыглар.Кроме того он обозначил одну из ключевых для себя задач на посту Камбы-ламы – консолидировать объединения верующих, и привести обряды "в более единообразный вид".Как пояснили РИА Новости в управлении Камбы ламы, духовенство в республике децентрализовано: работают около двадцати буддийских организаций, в них состоят более ста лам. Вместе тувинское буддийское духовенство собирается раз в пять лет - на выборах Камбы-ламы. Они сами выдвигают и выбирают кандидатов простым большинством голосов. Уточняется, что Сергек Сарыглар - выходец из Иволгинского дацана (Бурятия) и "имеет многочисленную паству".

https://ria.ru/20200917/attestatsiya-1577374668.html

https://ria.ru/20200626/1573530873.html

кызыл

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джампел лодой, религия, новости - религия и мировоззрение, шолбан кара-оол, кызыл, общество