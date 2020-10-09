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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/bishkek-1579087525.html
МВД Киргизии сообщило, что режим ЧП вводится в Бишкеке с 10 октября
Министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что режим ЧП в столице Киргизии вводится с 10 октября, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T18:10
2020-10-09T18:10
протесты в бишкеке
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> сообщило, что режим ЧП в столице Киргизии вводится с 10 октября, <a href="https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/11376-rezhim-chrezvychajnogo-polozheniya-budet-dejstvovat-s-10-oktyabrya-2020-goda" target="_blank" rel="nofollow noopener">сообщается</a> на сайте ведомства."Министерство внутренних дел заявляет, что чрезвычайное положение вводится на территории города <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкек</a> с 10 октября 2020 года в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка", - говорится в сообщении.Ранее президент Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> ввел режим ЧП на территории Бишкека с 20.00 (17.00 мск) 9 октября до 08.00 (05.00 мск) 21 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a>. В ход пошли камни и бутылки. Также были слышны несколько выстрелов. Как сообщила советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, на Атамбаева было совершено покушение: по его машине стреляли боевыми патронами. Он не пострадал.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/1579057952.html
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Кадры столкновения сторонников Жапарова и Атамбаева в Бишкеке
В центре Бишкека произошли столкновения между участниками двух митингов, сообщают корреспонденты Sputnik Кыргызстан. На площади Ала-Тоо слышны были звуки стрельбы, летели камни. Некоторые участники акции протеста (пока неизвестного, какой именно) убегают с места происшествия. Большинство сторонников Алмазбека Атамбаева и Омурбека Бабанова отошли от памятника Манасу, теперь там стоят сторонники Садыра Жапарова.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

МВД Киргизии сообщило, что режим ЧП вводится в Бишкеке с 10 октября

18:10 09.10.2020
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в Бишкеке. 8 октября 2020
Ситуация в Бишкеке. 8 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Киргизии сообщило, что режим ЧП в столице Киргизии вводится с 10 октября, сообщается на сайте ведомства.
"Министерство внутренних дел заявляет, что чрезвычайное положение вводится на территории города Бишкек с 10 октября 2020 года в целях скорейшей стабилизации общественно-политической ситуации, наведения общественного порядка", - говорится в сообщении.
Участники акции протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 08:00
"Молодежь зажгла... Белый дом". Как Киргизия живет в анархии
Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим ЧП на территории Бишкека с 20.00 (17.00 мск) 9 октября до 08.00 (05.00 мск) 21 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
В пятницу беспорядки в Бишкеке возобновились. На центральной площади произошло столкновение сторонников Жапарова со сторонниками Атамбаева. В ход пошли камни и бутылки. Также были слышны несколько выстрелов. Как сообщила советница экс-президента Кундуз Жолдубаева, на Атамбаева было совершено покушение: по его машине стреляли боевыми патронами. Он не пострадал.

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Летят камни, слышны выстрелы: протесты в Киргизии - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 16:04Прямой эфир
Летят камни, слышны выстрелы: протесты в Киргизии
 
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Протесты в БишкекеСадыр ЖапаровСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
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