https://ria.ru/20201009/bishkek-1579056410.html

В Бишкеке во время беспорядков ранили оппозиционера Токтогазиева

Оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый единомышленниками на пост первого вице-премьера, который был ранен на митинге в Бишкеке, находится в больнице без... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T16:06

2020-10-09T16:06

2020-10-09T16:20

садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

протесты в бишкеке

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый единомышленниками на пост первого вице-премьера, который был ранен на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, находится в больнице без сознания, заявила депутат Эльвира Сурабалдиева."Тилек без сознания в больнице", - написала депутат в <a href="https://twitter.com/elvirasur" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о нескольких раненых в ходе столкновений сторонников двух политиков - экс-президента Алмазбека Атамбаева и новоизбранного премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> в Бишкеке. По их словам, был точно ранен Токтогазиев.Ранее толпа сторонников Жапарова, пришедшая на площадь Ала-Тоо со Старой площади Бишкека, атаковала выступающих с трибуны сторонников <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a>. В ход пошли камни и бутылки. Были несколько хлопков, похожих на выстрелы.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.

https://ria.ru/20201009/pokushenie-1579053650.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

“По голове ударили! ” В Бишкеке во время беспорядков ранен оппозиционер Токтогазиев В беспорядках в Бишкеке ранен оппозиционер Токтогазиев, ранее выдвинутый на пост первого вице-премьера, передает @Sputnik_Kyrgyzstan. 2020-10-09T16:06 true PT0M19S

Кадры стрельбы по машине, в которой, предположительно, находился Алмазбек Атамбаев Кадры стрельбы по машине. Очевидцы говорят, что в авто, попавшем под огонь, был Алмазбек Атамбаев. 2020-10-09T16:06 true PT0M22S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире