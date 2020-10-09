https://ria.ru/20201009/bishkek-1579056410.html
В Бишкеке во время беспорядков ранили оппозиционера Токтогазиева
Оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый единомышленниками на пост первого вице-премьера, который был ранен на митинге в Бишкеке, находится в больнице без... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T16:06
2020-10-09T16:06
2020-10-09T16:20
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
протесты в бишкеке
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Оппозиционер Тилек Токтогазиев, выдвинутый единомышленниками на пост первого вице-премьера, который был ранен на митинге в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>, находится в больнице без сознания, заявила депутат Эльвира Сурабалдиева."Тилек без сознания в больнице", - написала депутат в <a href="https://twitter.com/elvirasur" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее очевидцы сообщили РИА Новости о нескольких раненых в ходе столкновений сторонников двух политиков - экс-президента Алмазбека Атамбаева и новоизбранного премьера <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a> в Бишкеке. По их словам, был точно ранен Токтогазиев.Ранее толпа сторонников Жапарова, пришедшая на площадь Ала-Тоо со Старой площади Бишкека, атаковала выступающих с трибуны сторонников <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Атамбаева</a>. В ход пошли камни и бутылки. Были несколько хлопков, похожих на выстрелы.В понедельник в <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Президент <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201009/pokushenie-1579053650.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
“По голове ударили! ” В Бишкеке во время беспорядков ранен оппозиционер Токтогазиев
В беспорядках в Бишкеке ранен оппозиционер Токтогазиев, ранее выдвинутый на пост первого вице-премьера, передает @Sputnik_Kyrgyzstan.
2020-10-09T16:06
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Кадры стрельбы по машине, в которой, предположительно, находился Алмазбек Атамбаев
Кадры стрельбы по машине. Очевидцы говорят, что в авто, попавшем под огонь, был Алмазбек Атамбаев.
2020-10-09T16:06
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире