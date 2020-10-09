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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201009/bishkek-1579054037.html
Эксперт заявил, что в Бишкеке некому исполнять указ о введении режима ЧП
Указом о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков напомнил о своем существовании, как этот указ будет... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:57
2020-10-09T15:57
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
игорь шестаков
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> Указом о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке президент Киргизии <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> напомнил о своем существовании, как этот указ будет реализовываться в отсутствие руководителей правоохранительных ведомств, непонятно, а у назначенного указом коменданта не хватит возможностей, считает политолог, сопредседатель киргизского клуба региональных экспертов "Пикир" <a href="https://ria.ru/person_Igor_SHestakov_2" target="_blank">Игорь Шестаков.</a>В пятницу президент <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> подписал указ о введении чрезвычайного положения в Бишкеке на период с 20:00 (17:00 мск) 9 октября 2020 года до 08:00 (05:00 мск) 21 октября 2020 года. Генеральному штабу Вооруженных сил Киргизии поручается "ввести на территорию города Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения". Комендантом Бишкека назначен замглавы МВД Алмаз Орозалиев. Во время режима ЧП разрешается вводить комендантский час, а также особый режим въезда и выезда граждан. Отдельным гражданам может быть запрещено покидать свой дом. Кроме того, может быть запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.По его словам, "в лучшем случае правоохранительные органы попытаются, если будут акции мародерства, защитить город и безопасность бишкекчан". "По сути дела у нас этими вопросами с 6 октября занимается народная дружина. Этот указ - напоминание о том, что есть президент, а как его реализовывать - непонятно", - указал политолог.Шестаков напомнил, что президент действительно обладает функциями главнокомандующего ВС страны. "Но для этого он должен находиться как минимум в Бишкеке. А он, скорее всего, отсутствует. О том, где сейчас секретарь совета безопасности, второй человек, тоже нет информации, - отметил аналитик. - А коменданта, назначенного по указу, не хватит: у митингующих гораздо больше, чем у коменданта возможностей".В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html
https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html
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сооронбай жээнбеков, игорь шестаков, бишкек, киргизия, в мире

Эксперт заявил, что в Бишкеке некому исполнять указ о введении режима ЧП

15:57 09.10.2020
 
© Sputnik / Акылбек БатырбековСитуация в центре Бишкека
Ситуация в центре Бишкека - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Указом о введении режима чрезвычайного положения в Бишкеке президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков напомнил о своем существовании, как этот указ будет реализовываться в отсутствие руководителей правоохранительных ведомств, непонятно, а у назначенного указом коменданта не хватит возможностей, считает политолог, сопредседатель киргизского клуба региональных экспертов "Пикир" Игорь Шестаков.
В пятницу президент Киргизии подписал указ о введении чрезвычайного положения в Бишкеке на период с 20:00 (17:00 мск) 9 октября 2020 года до 08:00 (05:00 мск) 21 октября 2020 года. Генеральному штабу Вооруженных сил Киргизии поручается "ввести на территорию города Бишкека воинские формирования с военной техникой для организации блок-постов, пресечения вооруженных столкновений, обеспечения охраны правопорядка и защиты мирного населения". Комендантом Бишкека назначен замглавы МВД Алмаз Орозалиев. Во время режима ЧП разрешается вводить комендантский час, а также особый режим въезда и выезда граждан. Отдельным гражданам может быть запрещено покидать свой дом. Кроме того, может быть запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.

"В отсутствие руководителей правоохранительных органов, правительства как может быть этот указ реализован? Благое пожелание, но можно вспомнить, что и в 2005 году, и в 2010 году были указы о ЧП, но это не помешало митингующим сместить (Аскара) Акаева и (Курманбека) Бакиева. Но тогда даже были руководители правоохранительных органов не в должности и.о., а на полноценных постах. Был совет безопасности, а сейчас никого нет. Кто его будет исполнять? Указ реализовывать некому", - заявил эксперт РИА Новости.

По его словам, "в лучшем случае правоохранительные органы попытаются, если будут акции мародерства, защитить город и безопасность бишкекчан". "По сути дела у нас этими вопросами с 6 октября занимается народная дружина. Этот указ - напоминание о том, что есть президент, а как его реализовывать - непонятно", - указал политолог.
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Шестаков напомнил, что президент действительно обладает функциями главнокомандующего ВС страны. "Но для этого он должен находиться как минимум в Бишкеке. А он, скорее всего, отсутствует. О том, где сейчас секретарь совета безопасности, второй человек, тоже нет информации, - отметил аналитик. - А коменданта, назначенного по указу, не хватит: у митингующих гораздо больше, чем у коменданта возможностей".
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
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