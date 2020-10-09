https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579040220.html

Лукашенко заявил, что уличные протесты в стране "сдулись"

Внешние силы не отказались от попыток "взорвать" обстановку в Белоруссии, они выжидают или в стране начинается новый этап цветной революции, заявил в пятницу... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T15:05

2020-10-09T15:05

2020-10-09T15:05

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Внешние силы не отказались от попыток "взорвать" обстановку в Белоруссии, они выжидают или в стране начинается новый этап цветной революции, заявил в пятницу президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>.В то же время глава <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> заметил, что государственные структуры уже настолько привыкли к уличным акциям, что уже перестали к ним серьезно относиться."Но ведь это тоже технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых, радикальных форм организации протестов. Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть потому, что уже прятаться не за кого - мы их видим. Эти радикалы - это касается прежде всего Минска - пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию", - заявил президент.По его мнению, происходит постоянная смена тактики, и молодежь намеренно направляется на провокации – "идите к домам ОМОН, жгите машины, освобождайте "политзаключенных" на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее". "Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв", - сказал президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579016092.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

Василий Кнутт Бедный, он уже и сам поверил, что выиграл со счетом 80:0 38

Dm Pav А люди, которые типа сами хотят смену власти, зонтики прокладочные сами себе сделали? Прокладочная революция пройдет))) Молодец президент! 22

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире