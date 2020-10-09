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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579040220.html
Лукашенко заявил, что уличные протесты в стране "сдулись"
Внешние силы не отказались от попыток "взорвать" обстановку в Белоруссии, они выжидают или в стране начинается новый этап цветной революции, заявил в пятницу... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T15:05
2020-10-09T15:05
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Внешние силы не отказались от попыток "взорвать" обстановку в Белоруссии, они выжидают или в стране начинается новый этап цветной революции, заявил в пятницу президент <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>.В то же время глава <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> заметил, что государственные структуры уже настолько привыкли к уличным акциям, что уже перестали к ним серьезно относиться."Но ведь это тоже технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых, радикальных форм организации протестов. Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть потому, что уже прятаться не за кого - мы их видим. Эти радикалы - это касается прежде всего Минска - пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию", - заявил президент.По его мнению, происходит постоянная смена тактики, и молодежь намеренно направляется на провокации – "идите к домам ОМОН, жгите машины, освобождайте "политзаключенных" на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее". "Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв", - сказал президент.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579016092.html
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
Бедный, он уже и сам поверил, что выиграл со счетом 80:0
38
А люди, которые типа сами хотят смену власти, зонтики прокладочные сами себе сделали? Прокладочная революция пройдет))) Молодец президент!
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что уличные протесты в стране "сдулись"

15:05 09.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Внешние силы не отказались от попыток "взорвать" обстановку в Белоруссии, они выжидают или в стране начинается новый этап цветной революции, заявил в пятницу президент Александр Лукашенко.

"Сорвав сценарий цветной революции, в целом мы держим ситуацию под контролем, но никакого самоуспокоения быть не должно. Не надо питать каких-то иллюзий: от новых попыток взорвать обстановку в стране никто не отказался - заняли или выжидательную позицию, или это новый этап этой цветной революции", - приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.

В то же время глава Белоруссии заметил, что государственные структуры уже настолько привыкли к уличным акциям, что уже перестали к ним серьезно относиться.
"Но ведь это тоже технологии, направленные не только на усыпление нашей бдительности, но и на формирование новых, радикальных форм организации протестов. Да, они, как многие говорят, сдулись. Это правда. Но появился больший радикализм. Может быть потому, что уже прятаться не за кого - мы их видим. Эти радикалы - это касается прежде всего Минска - пытаются этих зевак, молодежь, детей втянуть в какую-то провокацию", - заявил президент.
По его мнению, происходит постоянная смена тактики, и молодежь намеренно направляется на провокации – "идите к домам ОМОН, жгите машины, освобождайте "политзаключенных" на Окрестина, блокируйте дороги, бросайтесь под служебный транспорт ГАИ и прочее". "Понятно, чего они добиваются: кому-то явно не хватает крови и сакральных жертв", - сказал президент.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 13:43Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал гарантию "выживания" Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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