https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579030915.html

Дания призвала провести честные выборы в Белоруссии

Дания выступает за проведение честных и справедливых президентских выборов в Белоруссии и за защиту мирных протестов, заявил министр иностранных дел страны... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T14:35

2020-10-09T14:35

2020-10-09T14:35

протесты в белоруссии

обсе

александр лукашенко

дания

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Denmark" target="_blank">Дания</a> выступает за проведение честных и справедливых президентских выборов в Белоруссии и за защиту мирных протестов, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.По его словам, протесты в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> - это мирные собрания с женщинами на переднем фронте, которые требуют своего законного права на свободные, справедливые выборы без вмешательства из-за границы, в соответствии со всеми стандартами."Мы все в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a> согласны с этим. Дания также полностью подписывается под этим. Мы хотели бы, чтобы свобода собраний, мирных протестов, свобода выражения своего мнения были защищены. Мы также осуждаем насилие в отношении мирных протестующих, заключенных, которые подвергаются пыткам, насилие в отношении журналистов. Все это абсолютно недопустимо", - подчеркнул датский министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579016092.html

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дания

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обсе, александр лукашенко, дания, белоруссия, в мире