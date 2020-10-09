Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579030915.html
Дания призвала провести честные выборы в Белоруссии
Дания выступает за проведение честных и справедливых президентских выборов в Белоруссии и за защиту мирных протестов, заявил министр иностранных дел страны... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T14:35
2020-10-09T14:35
протесты в белоруссии
обсе
александр лукашенко
дания
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578190638_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_aa01874e923491dba06dbf411da4fd08.jpg
<strong>МОСКВА, 9 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Denmark" target="_blank">Дания</a> выступает за проведение честных и справедливых президентских выборов в Белоруссии и за защиту мирных протестов, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.По его словам, протесты в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> - это мирные собрания с женщинами на переднем фронте, которые требуют своего законного права на свободные, справедливые выборы без вмешательства из-за границы, в соответствии со всеми стандартами."Мы все в рамках <a href="https://ria.ru/organization_Organization_for_Security_and_C" target="_blank">ОБСЕ</a> согласны с этим. Дания также полностью подписывается под этим. Мы хотели бы, чтобы свобода собраний, мирных протестов, свобода выражения своего мнения были защищены. Мы также осуждаем насилие в отношении мирных протестующих, заключенных, которые подвергаются пыткам, насилие в отношении журналистов. Все это абсолютно недопустимо", - подчеркнул датский министр.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579016092.html
4
дания
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578190638_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_54c53a2e66bc53098b2cef71aecae5a9.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обсе, александр лукашенко, дания, белоруссия, в мире

Дания призвала провести честные выборы в Белоруссии

14:35 09.10.2020
 
© REUTERS / StringerВо время акции протеста в Минске. 4 октября 2020
Во время акции протеста в Минске. 4 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дания выступает за проведение честных и справедливых президентских выборов в Белоруссии и за защиту мирных протестов, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.

"Говоря о Белоруссии, необходимо обеспечить честные и справедливые выборы, и мы рассчитываем, что они будут проведены", - сказал Кофод на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, протесты в Белоруссии - это мирные собрания с женщинами на переднем фронте, которые требуют своего законного права на свободные, справедливые выборы без вмешательства из-за границы, в соответствии со всеми стандартами.
"Мы все в рамках ОБСЕ согласны с этим. Дания также полностью подписывается под этим. Мы хотели бы, чтобы свобода собраний, мирных протестов, свобода выражения своего мнения были защищены. Мы также осуждаем насилие в отношении мирных протестующих, заключенных, которые подвергаются пыткам, насилие в отношении журналистов. Все это абсолютно недопустимо", - подчеркнул датский министр.
Участники форума в Минске с флагами Белоруссии во время выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
2 октября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Положить конец кризису". Чего Европа ждет от Лукашенко
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 13:43Протесты в Белоруссии
Лукашенко назвал гарантию "выживания" Белоруссии
 
Обсудить4
Протесты в БелоруссииОБСЕАлександр ЛукашенкоДанияБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Московские переговоры по Карабаху продолжаются уже девять часов
01:36В Раде предложили отменить ежегодный переход на зимнее время
01:32Украина решила наказать Никарагуа за отправку консула в Крым
01:17Россия призвала США отказаться от концепции соперничества держав
01:06Синоптики рассказали о близкой к рекорду температуре в Москве
00:56Обвиняемому в убийстве Флойда полицейскому разрешили покинуть штат
00:52Россия готова продлить СНВ-3 без предусловий
00:28Террористы убили находившуюся в заложниках в Мали гражданку Швейцарии
00:25В США рассказали о сдерживании ядерного усиления России и Китая
00:11В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в Европейской России
00:06В Австралии пропал серфер после предполагаемого нападения акулы
23:56Власти Москвы объяснили консультации с бизнесом
23:45В Калининграде нашли около 300 мешков с человеческими костями
23:35В Минздраве оценили состояние раненного в Карабахе журналиста
23:23Британия отозвала посла из Белоруссии
23:14В работе Facebook произошел сбой
23:04В Москве за сутки умерли 30 пациентов с COVID-19
23:02Главы МИД Белоруссии и ЕС провели переговоры
22:49При взрыве на топливном складе в Бейруте погибли четыре человека
22:35В партии Зеленского призвали Киев закупить российскую вакцину
Лента новостейМолния