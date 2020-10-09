Дания призвала провести честные выборы в Белоруссии
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Дания выступает за проведение честных и справедливых президентских выборов в Белоруссии и за защиту мирных протестов, заявил министр иностранных дел страны Йеппе Кофод.
"Говоря о Белоруссии, необходимо обеспечить честные и справедливые выборы, и мы рассчитываем, что они будут проведены", - сказал Кофод на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.
По его словам, протесты в Белоруссии - это мирные собрания с женщинами на переднем фронте, которые требуют своего законного права на свободные, справедливые выборы без вмешательства из-за границы, в соответствии со всеми стандартами.
"Мы все в рамках ОБСЕ согласны с этим. Дания также полностью подписывается под этим. Мы хотели бы, чтобы свобода собраний, мирных протестов, свобода выражения своего мнения были защищены. Мы также осуждаем насилие в отношении мирных протестующих, заключенных, которые подвергаются пыткам, насилие в отношении журналистов. Все это абсолютно недопустимо", - подчеркнул датский министр.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Ранее белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в Белоруссии координируются из-за границы. Глава государства Александр Лукашенко обвинял западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину.
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