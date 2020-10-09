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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579016092.html
Лукашенко назвал гарантию "выживания" Белоруссии
Гарантией "выживания" Белоруссии "в условиях беспрецедентной внешней турбулентности" является только внутренняя стабильность, заявил в пятницу президент... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:43
2020-10-09T13:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Гарантией "выживания" Белоруссии "в условиях беспрецедентной внешней турбулентности" является только внутренняя стабильность, заявил в пятницу президент республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>.Как передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко провел совещание "по актуальным вопросам".Он обратил внимание, что еще на этапе предвыборной кампании в республике предостерегал о многих опасностях и вызовах, с которыми она столкнется."Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы послушали - президент красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Я вам говорил: пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять", - подчеркнул Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579001122.html
https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578880206.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко назвал гарантию "выживания" Белоруссии

13:43 09.10.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Гарантией "выживания" Белоруссии "в условиях беспрецедентной внешней турбулентности" является только внутренняя стабильность, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко провел совещание "по актуальным вопросам".

"Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси - выживем, нет - нас разделят", - сказал глава государства.

Он обратил внимание, что еще на этапе предвыборной кампании в республике предостерегал о многих опасностях и вызовах, с которыми она столкнется.
"Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы послушали - президент красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Я вам говорил: пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
Вчера, 12:46Протесты в Белоруссии
Лукашенко призвал белорусов сплотиться
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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Вид города Минска - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 17:23Протесты в Белоруссии
Белоруссия ответила на обращение членов Европарламента
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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