https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579016092.html

Лукашенко назвал гарантию "выживания" Белоруссии

Гарантией "выживания" Белоруссии "в условиях беспрецедентной внешней турбулентности" является только внутренняя стабильность, заявил в пятницу президент... РИА Новости, 09.10.2020

2020-10-09T13:43

2020-10-09T13:43

2020-10-09T13:43

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 9 окт – РИА Новости.</strong> Гарантией "выживания" Белоруссии "в условиях беспрецедентной внешней турбулентности" является только внутренняя стабильность, заявил в пятницу президент республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>.Как передает <a href="https://sputnik.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, Лукашенко провел совещание "по актуальным вопросам".Он обратил внимание, что еще на этапе предвыборной кампании в республике предостерегал о многих опасностях и вызовах, с которыми она столкнется."Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы послушали - президент красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Я вам говорил: пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять", - подчеркнул Лукашенко.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579001122.html

https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578880206.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире