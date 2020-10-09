Лукашенко назвал гарантию "выживания" Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 9 окт – РИА Новости. Гарантией "выживания" Белоруссии "в условиях беспрецедентной внешней турбулентности" является только внутренняя стабильность, заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко.
Как передает Sputnik Беларусь, Лукашенко провел совещание "по актуальным вопросам".
"Надо понимать, что мы находимся в условиях беспрецедентной внешней турбулентности. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси. Сохраним стабильность внутри Беларуси - выживем, нет - нас разделят", - сказал глава государства.
Он обратил внимание, что еще на этапе предвыборной кампании в республике предостерегал о многих опасностях и вызовах, с которыми она столкнется.
"Помните, я говорил, что выборы будут очень интересными, а после выборов будет еще интереснее? Вы послушали - президент красиво сказал, и ладно. А сегодня все говорят: да… Я вам говорил: пандемия пройдет, коронавирус пройдет, но где будем мы? Помните, я говорил, что Беларусь на разрыв? Все это произошло. И происходит. А мы должны выстоять", - подчеркнул Лукашенко.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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