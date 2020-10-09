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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1579001122.html
Лукашенко призвал белорусов сплотиться
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан сплотиться, а власть - не допустить разгула преступности: люди голосовали за мир и порядок. РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T12:46
2020-10-09T12:46
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> призвал граждан сплотиться, а власть - не допустить разгула преступности: люди голосовали за мир и порядок."У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа", - сказал Лукашенко на совещании по актуальным вопросам. Слова главы государства приводит <a href="https://sputnik.by/politics/20201009/1045867950/Lukashenko-nazval-pervoocherednuyu-zadachu-deystvuyuschikh-vlastey.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Лукашенко заявил, что "держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией". "Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси",- сказал глава республики."Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять", - подчеркнул он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20201008/belorussiya-1578827743.html
https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578933220.html
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белоруссия
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал белорусов сплотиться

12:46 09.10.2020
 
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
Читать ria.ru в
МИНСК, 9 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан сплотиться, а власть - не допустить разгула преступности: люди голосовали за мир и порядок.
"У нас правовое государство, нельзя допустить разгула преступности, чтобы кто-то подумал, что в этих условиях закон не работает. Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и мы обязаны выполнить этот наказ народа", - сказал Лукашенко на совещании по актуальным вопросам. Слова главы государства приводит Sputnik Беларусь.
Во время несанкционированной акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Лукашенко связал рост заболеваемости COVID-19 с акциями протеста
Лукашенко заявил, что "держа в поле зрения наших прямых оппонентов, мы упускаем нейтральную, но тоже активную часть нашего общества, которая находится, если можно так сказать, между властью и оппозицией". "Эти люди хотят стабилизации, отдельные из них находятся в состоянии неопределенности. Поэтому им надо дать четкий ориентир дальнейшего развития общественно-политической ситуации в Беларуси",- сказал глава республики.
"Если мы хотим зваться народом, если мы нация, мы должны сплотиться и выстоять", - подчеркнул он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
8 октября, 22:36
Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
 
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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