Защита Марии Колесниковой обжаловала обвинение
09:00 09.10.2020 (обновлено: 09:05 09.10.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Защита члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой подала жалобу в Генеральную прокуратуру республики в связи с предъявленным ей обвинением в рамках уголовного дела, сообщила пресс-служба КС.
"Защитой Колесниковой М.А. в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь подана жалоба на незаконное и необоснованное обвинение, предъявленное ей 16 сентября. В жалобе защита обращает внимание на несоответствие предъявленного обвинения требованиям уголовно-процессуального кодекса, на нарушение права Марии на защиту в связи с тем, что из обвинения неясно, какие конкретно действия Марии образуют преступление, предусмотренное статьей 361 УК", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Отмечается, что, поскольку "именно прокуратура является органом, надзирающим за законностью предварительного расследования, и уполномочена отменять незаконные постановления следственных органов, защита просит отменить постановление о привлечении Марии в качестве обвиняемой, прекратить в отношении нее уголовное преследование".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся в СИЗО. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей, он также ранее был адвокатом Колесниковой.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.