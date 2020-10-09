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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201009/belorussiya-1578952927.html
Защита Марии Колесниковой обжаловала обвинение
Защита члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой подала жалобу в Генеральную прокуратуру республики в связи с... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T09:00
2020-10-09T09:05
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана тихановская
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 9 окт – РИА Новости.</strong> Защита члена президиума координационного совета (КС) оппозиции <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Марии Колесниковой</a> подала жалобу в Генеральную прокуратуру республики в связи с предъявленным ей обвинением в рамках уголовного дела, сообщила пресс-служба КС."Защитой Колесниковой М.А. в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь подана жалоба на незаконное и необоснованное обвинение, предъявленное ей 16 сентября. В жалобе защита обращает внимание на несоответствие предъявленного обвинения требованиям уголовно-процессуального кодекса, на нарушение права Марии на защиту в связи с тем, что из обвинения неясно, какие конкретно действия Марии образуют преступление, предусмотренное статьей 361 УК", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/s/rada_vision" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Отмечается, что, поскольку "именно прокуратура является органом, надзирающим за законностью предварительного расследования, и уполномочена отменять незаконные постановления следственных органов, защита просит отменить постановление о привлечении Марии в качестве обвиняемой, прекратить в отношении нее уголовное преследование".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a>, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - Колесникова и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a> - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся в СИЗО. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей, он также ранее был адвокатом Колесниковой.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
https://ria.ru/20200915/belorussiya-1577262231.html
https://ria.ru/20201005/kolesnikova-1578213809.html
https://ria.ru/20200916/oppozitsiya-1577310906.html
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мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, в мире

Защита Марии Колесниковой обжаловала обвинение

09:00 09.10.2020 (обновлено: 09:05 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Защита члена президиума координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Марии Колесниковой подала жалобу в Генеральную прокуратуру республики в связи с предъявленным ей обвинением в рамках уголовного дела, сообщила пресс-служба КС.
"Защитой Колесниковой М.А. в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь подана жалоба на незаконное и необоснованное обвинение, предъявленное ей 16 сентября. В жалобе защита обращает внимание на несоответствие предъявленного обвинения требованиям уголовно-процессуального кодекса, на нарушение права Марии на защиту в связи с тем, что из обвинения неясно, какие конкретно действия Марии образуют преступление, предусмотренное статьей 361 УК", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Павел Латушко - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 13:36Протесты в Белоруссии
Латушко назвал условия диалога оппозиции и властей Белоруссии
Отмечается, что, поскольку "именно прокуратура является органом, надзирающим за законностью предварительного расследования, и уполномочена отменять незаконные постановления следственных органов, защита просит отменить постановление о привлечении Марии в качестве обвиняемой, прекратить в отношении нее уголовное преследование".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет сообщал, что два члена президиума совета оппозиции - Колесникова и Максим Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся в СИЗО. Кроме того, по подозрению в совершении указанного преступления был задержан юрист Илья Салей, он также ранее был адвокатом Колесниковой.
Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 05.10.2020
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Защита Колесниковой подала ходатайство о прекращении дела против нее
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 12:36Протесты в Белоруссии
Белорусская оппозиция подготовит санкционный "список Колесниковой"
 
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБелоруссияВ мире
 
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