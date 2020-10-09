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Республика Адыгея
https://ria.ru/20201009/avtomobili-1579069739.html
Адыгейские электромобили могут поступить на службу в МВД по республике
Адыгейские электромобили "Ардерия ТС2", сборка первой опытной партии которых уже началась, могут поступить в парк патрульно-постовой службы МВД по республике,... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T17:03
2020-10-09T17:03
республика адыгея
мурат кумпилов
ссср
экономика
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<strong>КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости.</strong> Адыгейские электромобили "Ардерия ТС2", сборка первой опытной партии которых уже началась, могут поступить в парк патрульно-постовой службы МВД по республике, сообщает пресс-служба главы Адыгеи <a href="http://ria.ru/person_Murat_Kumpilov/" target="_blank" data-auto="true">Мурата Кумпилова</a>.Микроэлектромобиль "Ардерия ТС2" был создан на заводе газовых котлов в адыгейском поселке Энем группой энтузиастов под руководством изобретателя <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> и РФ, руководителя регионального отделения ВОИР Адыгеи Алексея Торопова. Ранее он сообщал, что электромобиль прошел все необходимые испытания и получил необходимые сертификаты и справки. В настоящий момент "Ардерия ТС2" является полноценным участником дорожного движения, Торопов объявил о начале серийного выпуска машины.В пятницу глава Адыгеи встретился с автором разработки."Ваше производство можно назвать примером грамотной экономической политики и новаторской деятельности. А это – и новые рабочие места, и отчисления в бюджет, и передовые научные разработки в области электротранспорта. С учетом важности сохранения экологии считаю это направление очень перспективным. Мы заинтересованы в дальнейшем успешном развитии ваших проектов и будем оказывать необходимую поддержку", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи с разработчиком.Торопов в свою очередь рассказал, что в настоящее время производится сборка первой опытной партии, планируется, что электромобили будут зарегистрированы в Адыгее и получат регистрационный знак региона "01"."Сейчас обсуждается вопрос о том, что автомобили пройдут тестирование в Адыгее и будут предназначены для патрульно-постовой службы. Это будет социальный проект, который реализуется при содействии власти республики и регионального МВД. Я благодарен главе республики за поддержку наших начинаний. Мы продолжим инновационные разработки и будем развивать Адыгею, в том числе позиционировать её как передовой научный регион", – цитирует Торопова пресс-служба.По данным производителя, "Ардерия ТС2" имеет задний привод, может оснащаться аккумуляторами двух типов: ионно-литиевыми и гелиево-свинцовыми. Сообщалось также, что автомобиль может "заправляться" от обычной розетки. В длину машина достигает 2,85 метра, в ширину и высоту – 1,6 метра. Объем багажника составляет 460 кубических дециметров, электромобиль способен принять на борт груз до 250 килограммов.Как раннее рассказал агентству Торопов, агрегат оснащён зеркалами от Largus, колесами "Кама", итальянскими модульными фарами. Скорость движения производитель ограничил до 60 километров в час, при аккуратной езде декларируется пробег в 100 километров на одном заряде, стоимость проезда этого расстояния составит около 45 рублей.
https://ria.ru/20201008/adygeya-1578934643.html
https://ria.ru/20201001/podderzhka-1578061681.html
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60
мурат кумпилов, ссср, экономика

Адыгейские электромобили могут поступить на службу в МВД по республике

17:03 09.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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КРАСНОДАР, 9 окт - РИА Новости. Адыгейские электромобили "Ардерия ТС2", сборка первой опытной партии которых уже началась, могут поступить в парк патрульно-постовой службы МВД по республике, сообщает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Микроэлектромобиль "Ардерия ТС2" был создан на заводе газовых котлов в адыгейском поселке Энем группой энтузиастов под руководством изобретателя СССР и РФ, руководителя регионального отделения ВОИР Адыгеи Алексея Торопова. Ранее он сообщал, что электромобиль прошел все необходимые испытания и получил необходимые сертификаты и справки. В настоящий момент "Ардерия ТС2" является полноценным участником дорожного движения, Торопов объявил о начале серийного выпуска машины.
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"Ваше производство можно назвать примером грамотной экономической политики и новаторской деятельности. А это – и новые рабочие места, и отчисления в бюджет, и передовые научные разработки в области электротранспорта. С учетом важности сохранения экологии считаю это направление очень перспективным. Мы заинтересованы в дальнейшем успешном развитии ваших проектов и будем оказывать необходимую поддержку", - приводит пресс-служба слова Кумпилова, сказанные в ходе встречи с разработчиком.
Торопов в свою очередь рассказал, что в настоящее время производится сборка первой опытной партии, планируется, что электромобили будут зарегистрированы в Адыгее и получат регистрационный знак региона "01".
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"Сейчас обсуждается вопрос о том, что автомобили пройдут тестирование в Адыгее и будут предназначены для патрульно-постовой службы. Это будет социальный проект, который реализуется при содействии власти республики и регионального МВД. Я благодарен главе республики за поддержку наших начинаний. Мы продолжим инновационные разработки и будем развивать Адыгею, в том числе позиционировать её как передовой научный регион", – цитирует Торопова пресс-служба.
По данным производителя, "Ардерия ТС2" имеет задний привод, может оснащаться аккумуляторами двух типов: ионно-литиевыми и гелиево-свинцовыми. Сообщалось также, что автомобиль может "заправляться" от обычной розетки. В длину машина достигает 2,85 метра, в ширину и высоту – 1,6 метра. Объем багажника составляет 460 кубических дециметров, электромобиль способен принять на борт груз до 250 килограммов.
Как раннее рассказал агентству Торопов, агрегат оснащён зеркалами от Largus, колесами "Кама", итальянскими модульными фарами. Скорость движения производитель ограничил до 60 километров в час, при аккуратной езде декларируется пробег в 100 километров на одном заряде, стоимость проезда этого расстояния составит около 45 рублей.
 
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Республика АдыгеяМурат КумпиловСССРЭкономика
 
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