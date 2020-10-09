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Под Анапой двое туристов сорвались с Лысой горы с высоты 70 метров
Двое туристов сорвались с высоты 70 метров на Лысой горе в районе поселка Супсех под Анапой, они живы, переданы "скорой", сообщает аварийно-спасательная служба... РИА Новости, 09.10.2020
2020-10-09T13:45
2020-10-09T13:45
происшествия
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анапа
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<strong>КРАСНОДАР, 9 окт — РИА Новости.</strong> Двое туристов сорвались с высоты 70 метров на Лысой горе в районе поселка Супсех под Анапой, они живы, переданы "скорой", сообщает аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС"."Несчастный случай произошел вечером 7 октября в районе поселка Супсех на спуске с Лысой горы, известном как "800 ступеней". Трое туристов решили не подниматься по ступеням, а взобраться на смотровую площадку по крутому склону. В результате их прогулка закончилась трагедией: двое из молодых людей не удержались и упали с высоты около 70 метров", — говорится в сообщении.Отмечается, что их товарищ спустился к ним вниз и обнаружил, что один из туристов лежит без сознания, у другого перелом ноги. Очевидец происшествия вызвал спасателей."На место выехали специалисты Анапского отряда "Кубань-СПАС". При помощи носилок они транспортировали сначала пострадавшего без сознания, а затем и мужчину с переломом ноги к скорой помощи и передали их сотрудникам СМП", — добавляется в релизе.
https://ria.ru/20201009/turtsiya-1578640476.html
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происшествия, туристы, туризм, новости - туризм, анапа

Под Анапой двое туристов сорвались с Лысой горы с высоты 70 метров

13:45 09.10.2020
 
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкВид на Большой Утриш
Вид на Большой Утриш - РИА Новости, 1920, 09.10.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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КРАСНОДАР, 9 окт — РИА Новости. Двое туристов сорвались с высоты 70 метров на Лысой горе в районе поселка Супсех под Анапой, они живы, переданы "скорой", сообщает аварийно-спасательная служба "Кубань-СПАС".
"Несчастный случай произошел вечером 7 октября в районе поселка Супсех на спуске с Лысой горы, известном как "800 ступеней". Трое туристов решили не подниматься по ступеням, а взобраться на смотровую площадку по крутому склону. В результате их прогулка закончилась трагедией: двое из молодых людей не удержались и упали с высоты около 70 метров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что их товарищ спустился к ним вниз и обнаружил, что один из туристов лежит без сознания, у другого перелом ноги. Очевидец происшествия вызвал спасателей.
"На место выехали специалисты Анапского отряда "Кубань-СПАС". При помощи носилок они транспортировали сначала пострадавшего без сознания, а затем и мужчину с переломом ноги к скорой помощи и передали их сотрудникам СМП", — добавляется в релизе.
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