https://ria.ru/20201008/zheenbekov-1578937418.html
Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T23:54
2020-10-08T23:54
2020-10-09T00:19
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> выразил готовность уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.Президент также выразил готовность отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабмин.Глава государства отметил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". По его оценке, политическая ситуация в стране "достигла критической точки".Он напомнил об отмене результатов выборов в киргизский парламент (Жогорку Кенеш - ред.) и о необходимости назначения перевыборов. "Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - считает он.Жээнбеков призвал все политические силы к сохранению мира и спокойствия в стране. Протесты в КиргизииВ понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.Премьер <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента Жээнбекова и роспуска парламента страны.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578820601.html
https://ria.ru/20201008/zheenbekov-1578904555.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире
БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
выразил готовность уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.
"Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло", - добавил Жээнбеков, слова которого распространила его пресс-служба.
Президент также выразил готовность отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабмин.
Глава государства отметил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". По его оценке, политическая ситуация в стране "достигла критической точки".
Он напомнил об отмене результатов выборов в киргизский парламент (Жогорку Кенеш - ред.) и о необходимости назначения перевыборов. "Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - считает он.
Жээнбеков призвал все политические силы к сохранению мира и спокойствия в стране.
Протесты в Киргизии
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.
Премьер Киргизии
Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента Жээнбекова и роспуска парламента страны.
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