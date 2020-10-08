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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201008/zheenbekov-1578937418.html
Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T23:54
2020-10-09T00:19
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбай Жээнбеков</a> выразил готовность уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.Президент также выразил готовность отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабмин.Глава государства отметил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". По его оценке, политическая ситуация в стране "достигла критической точки".Он напомнил об отмене результатов выборов в киргизский парламент (Жогорку Кенеш - ред.) и о необходимости назначения перевыборов. "Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - считает он.Жээнбеков призвал все политические силы к сохранению мира и спокойствия в стране. Протесты в КиргизииВ понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.Премьер <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента Жээнбекова и роспуска парламента страны.
https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578820601.html
https://ria.ru/20201008/zheenbekov-1578904555.html
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сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире

Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии

23:54 08.10.2020 (обновлено: 00:19 09.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БИШКЕК, 9 окт - РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти с поста главы государства после того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности.

"Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло", - добавил Жээнбеков, слова которого распространила его пресс-служба.

Президент также выразил готовность отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабмин.
Глава государства отметил, что "никакая должность не стоит выше целостности государства, единства народа и спокойствия общества". По его оценке, политическая ситуация в стране "достигла критической точки".
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Он напомнил об отмене результатов выборов в киргизский парламент (Жогорку Кенеш - ред.) и о необходимости назначения перевыборов. "Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", - считает он.
Жээнбеков призвал все политические силы к сохранению мира и спокойствия в стране.

Протесты в Киргизии

В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент страны, которые прошли 4 октября. После ожесточенных столкновений протестующих с силовиками митингующие захватили здание парламента страны, в котором располагается и президентская администрация.
Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. Вечером 6 октября парламент, собравшийся на экстренное заседание, утвердил его кандидатуру. Но часть оппозиционеров не согласились с этим назначением. Они создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента Жээнбекова и роспуска парламента страны.

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Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКиргизияВ мире
 
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