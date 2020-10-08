В администрации президента Киргизии отвергли возможность его отставки
18:47 08.10.2020 (обновлено: 22:59 08.10.2020)
БИШКЕК, 8 окт — РИА Новости. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не планирует покидать пост, заявила РИА Новости его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.
Собеседница агентства также отметила, что глава государства не принимал отставку премьер-министра республики Кубатбека Боронова.
При этом, как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Стамалиеву, сегодня киргизский лидер провел телефонный разговор со спикером парламента и обсудил в том числе процедуру своего импичмента.
"Жээнбеков отметил, что сейчас важно вернуть ситуацию в правовое русло. Он отметил, что дальше готов обсудить все вопросы из-за сложившейся ситуации. В этом он особо подчеркнул роль спикера легитимного органа — парламента", — рассказала пресс-секретарь главы республики.
Шестого октября премьер-министр Киргизии попросил освободить его от занимаемой должности. Созданный оппозицией Координационный совет предложил на этот пост Садыра Жапарова, освобожденного из СИЗО протестующими. Вечером того же дня парламент утвердил его кандидатуру. Часть оппозиционеров не согласились с этим назначением: они создали собственный КС и намерены избрать другого премьера.
Накануне парламент республики запустил процедуру импичмента президента.
Протесты в Киргизии
В понедельник на центральной площади в Бишкеке собралось около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в законодательный орган. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.
В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, а затем направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.
Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными.
Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.