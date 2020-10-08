https://ria.ru/20201008/zheenbekov-1578904555.html

В администрации президента Киргизии отвергли возможность его отставки

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков не планирует покидать пост, заявила РИА Новости его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T18:47

2020-10-08T18:47

2020-10-08T22:59

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

киргизия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578908254_862:340:3000:1542_1400x0_80_0_0_78858dc8d763980b6921ac8fb887821c.jpg

<strong>БИШКЕК, 8 окт — РИА Новости.</strong> Президент <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a> не планирует покидать пост, заявила РИА Новости его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева.Собеседница агентства также отметила, что глава государства не принимал отставку премьер-министра республики <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбека Боронова</a>.При этом, как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на Стамалиеву, сегодня киргизский лидер провел телефонный разговор со спикером парламента и обсудил в том числе процедуру своего импичмента. Шестого октября премьер-министр <u><a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/">Киргизии</a></u> попросил освободить его от занимаемой должности. Созданный оппозицией Координационный совет предложил на этот пост <a href="http://ria.ru/person_Sadyr_ZHaparov/" target="_blank" data-auto="true">Садыра Жапарова</a>, освобожденного из СИЗО протестующими. Вечером того же дня парламент утвердил его кандидатуру. Часть оппозиционеров не согласились с этим назначением: они создали собственный КС и намерены избрать другого премьера.Накануне парламент республики запустил процедуру импичмента президента.Протесты в КиргизииВ понедельник на центральной площади в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> собралось около двух тысяч человек — сторонников партий, не прошедших в законодательный орган. Они потребовали отменить итоги выборов и провести повторное голосование.В ночь на вторник протестующие ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация главы государства, а затем направились в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента <a href="http://ria.ru/person_Almazbek_Atambaev/" target="_blank" data-auto="true">Алмазбека Атамбаева</a> и ряд его соратников.Центральная избирательная комиссия признала итоги выборов недействительными.Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но, насколько известно, пока никаких официальных переговоров проведено не было.

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-1578860945.html

https://ria.ru/20201008/kirgiziya-anarkhiya-1578681083.html

4

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, киргизия, в мире