https://ria.ru/20201008/zheenbekov-1578800839.html

У Пескова нет информации о месте нахождения президента Киргизии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о возможном нахождении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в России,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:26

2020-10-08T12:26

2020-10-08T12:26

протесты в бишкеке

россия

сооронбай жээнбеков

дмитрий песков

киргизия

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что у него нет информации о возможном нахождении президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> в России, отметив, что любые эвентуальные рассуждения на этот счет неуместны."Подождите, пока не идет об этом речи, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о том, известно ли или нет Кремлю, что Жээнбеков может находиться на территории РФ, Песков сказал: "Нет".

https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html

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россия

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сооронбай жээнбеков, дмитрий песков, киргизия, в мире