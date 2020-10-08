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Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201008/zheenbekov-1578800839.html
У Пескова нет информации о месте нахождения президента Киргизии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о возможном нахождении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в России,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:26
2020-10-08T12:26
протесты в бишкеке
россия
сооронбай жээнбеков
дмитрий песков
киргизия
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что у него нет информации о возможном нахождении президента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> в России, отметив, что любые эвентуальные рассуждения на этот счет неуместны."Подождите, пока не идет об этом речи, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о том, известно ли или нет Кремлю, что Жээнбеков может находиться на территории РФ, Песков сказал: "Нет".
https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html
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россия
киргизия
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россия, сооронбай жээнбеков, дмитрий песков, киргизия, в мире

У Пескова нет информации о месте нахождения президента Киргизии

12:26 08.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него нет информации о возможном нахождении президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в России, отметив, что любые эвентуальные рассуждения на этот счет неуместны.
"Подождите, пока не идет об этом речи, давайте все-таки будем последовательно рассматривать вопросы, которые встают на повестку дня и не будем заниматься какими-то такими эвентуальными рассуждениями", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, известно ли или нет Кремлю, что Жээнбеков может находиться на территории РФ, Песков сказал: "Нет".
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:15Протесты в Бишкеке
В ожидании революции. Что спровоцировало беспорядки в Киргизии
 
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Протесты в БишкекеРоссияСооронбай ЖээнбековДмитрий ПесковКиргизияВ мире
 
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