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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20201008/zernovye-1578827400.html
Моор: валовый сбор зерновых в Тюменской области составил 1,29 млн тонн
Аграрии Тюменской области завершили уборочную кампанию по зерновым и зернобобовым культурам, валовый сбор составил 1,29 миллиона тонн, сообщил губернатор... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:05
2020-10-08T14:05
тюменская область
александр моор
тюменская область
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<strong>ТЮМЕНЬ, 8 окт — РИА Новости.</strong> Аграрии <a href="http://ria.ru/location_Tjumenskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тюменской области</a> завершили уборочную кампанию по зерновым и зернобобовым культурам, валовый сбор составил 1,29 миллиона тонн, сообщил губернатор региона <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Moor/" target="_blank" data-auto="true">Александр Моор</a> во время прямого включения из <a href="http://ria.ru/location_Ishim/" target="_blank" data-auto="true">Ишима</a> в рамках российской агропромышленной онлайн-выставки "Золотая осень – 2020"."В период действующих ограничений сельхозпредприятия ни на день не останавливали свою работу. Летом мы столкнулись с тяжелыми погодными условиями: жара, засуха. Но мы справились. Сегодня аграрии завершили уборочную кампанию по зерновым, зернобобовым культурам – валовый сбор составил 1 миллион 290 тысяч тонн при урожайности 19 центнеров с гектара. В лучшие годы показатели были чуть выше", – приводит слова Моора его пресс-служба.Губернатор отметил, что урожай удалось сохранить благодаря тому, что аграрии обновляют технопарк, применяют современные районированные сорта пшеницы, внедряют новые технологии обработки почв.Моор напомнил, что в Тюменской области продолжается реализация инвестиционных проектов. Так компания ООО "Руском" создает полный комплекс по выращиванию и переработке бройлера на 40 тысяч тонн. В июле правительство Тюменской области подписало соглашение с ГК "Дамате" и "<a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhozbank/" target="_blank" data-auto="true">Россельхозбанком</a>" о строительстве крупнейшего в России племенных репродуктора по индейке и овцеводческой фермы."Предприятия АПК используют цифровые технологии. Сегодня мы находимся на одном из них – АО "АминоСиб". Это знаковый для региона проект, единственный в УрФО. Он реализован тюменскими предпринимателями и направлен на глубокую переработку пшеницы", – сказал он.
https://ria.ru/20200923/zerno-1577658084.html
тюменская область
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александр моор, тюменская область

Моор: валовый сбор зерновых в Тюменской области составил 1,29 млн тонн

14:05 08.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых
Уборка урожая зерновых - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ТЮМЕНЬ, 8 окт — РИА Новости. Аграрии Тюменской области завершили уборочную кампанию по зерновым и зернобобовым культурам, валовый сбор составил 1,29 миллиона тонн, сообщил губернатор региона Александр Моор во время прямого включения из Ишима в рамках российской агропромышленной онлайн-выставки "Золотая осень – 2020".
"В период действующих ограничений сельхозпредприятия ни на день не останавливали свою работу. Летом мы столкнулись с тяжелыми погодными условиями: жара, засуха. Но мы справились. Сегодня аграрии завершили уборочную кампанию по зерновым, зернобобовым культурам – валовый сбор составил 1 миллион 290 тысяч тонн при урожайности 19 центнеров с гектара. В лучшие годы показатели были чуть выше", – приводит слова Моора его пресс-служба.
Губернатор отметил, что урожай удалось сохранить благодаря тому, что аграрии обновляют технопарк, применяют современные районированные сорта пшеницы, внедряют новые технологии обработки почв.
Моор напомнил, что в Тюменской области продолжается реализация инвестиционных проектов. Так компания ООО "Руском" создает полный комплекс по выращиванию и переработке бройлера на 40 тысяч тонн. В июле правительство Тюменской области подписало соглашение с ГК "Дамате" и "Россельхозбанком" о строительстве крупнейшего в России племенных репродуктора по индейке и овцеводческой фермы.
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23 сентября, 14:24Тюменская область
Моор: в Тюменской области собрано более 1,3 миллиона тонн зерна
"Предприятия АПК используют цифровые технологии. Сегодня мы находимся на одном из них – АО "АминоСиб". Это знаковый для региона проект, единственный в УрФО. Он реализован тюменскими предпринимателями и направлен на глубокую переработку пшеницы", – сказал он.
 
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская область
 
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