https://ria.ru/20201008/zdravookhranenie-1578794973.html

Попова назвала задачу здравоохранения на сегодняшний день

Задача системы здравоохранения РФ на сегодняшний день - не снижать объем плановой медицинской помощи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:04

2020-10-08T12:04

2020-10-08T12:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Задача системы здравоохранения РФ на сегодняшний день - не снижать объем плановой медицинской помощи, заявила глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>."Сегодняшние задачи перед здравоохранением - это не снижать плановой помощи. Потому что люди должны ее получать даже вот в сегодняшней ситуации растущей (заболеваемости COVID-19 – ред.)",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Она отметила, что россиянам сегодня также важно защитить себя от гриппа, так как совмещение коронавирусной инфекции и гриппа может дать очень негативный результат.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200925/gripp-1577758012.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество