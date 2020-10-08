https://ria.ru/20201008/zdravookhranenie-1578794973.html
Попова назвала задачу здравоохранения на сегодняшний день
Задача системы здравоохранения РФ на сегодняшний день - не снижать объем плановой медицинской помощи, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:04
2020-10-08T12:04
2020-10-08T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Задача системы здравоохранения РФ на сегодняшний день - не снижать объем плановой медицинской помощи, заявила глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>."Сегодняшние задачи перед здравоохранением - это не снижать плановой помощи. Потому что люди должны ее получать даже вот в сегодняшней ситуации растущей (заболеваемости COVID-19 – ред.)",- сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".Она отметила, что россиянам сегодня также важно защитить себя от гриппа, так как совмещение коронавирусной инфекции и гриппа может дать очень негативный результат.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200925/gripp-1577758012.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество