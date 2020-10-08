https://ria.ru/20201008/zavod-1578858254.html
В ОЭЗ "Липецк" открылся завод по выпуску средств защиты растений
Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открылся на елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк", сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:54
2020-10-08T15:54
2020-10-08T15:54
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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<strong>ЛИПЕЦК, 8 окт – РИА Новости. </strong>Крупнейший в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> завод по производству средств защиты растений открылся на елецкой площадке особой экономической зоны "Липецк", сообщил глава региона <a href="http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Артамонов</a>.Размер инвестиций в проект составил четыре миллиарда рублей. На заводе будут созданы 350 рабочих мест. Предприятие оснащено самым современным оборудованием. Запланированная производственная мощность составляет 50 миллионов тонн продукции в год. На первом этапе там будут выпускать 60 наименований препаратов, в дальнейшем их количество возрастет до 100."Открытие такого крупного предприятия подтверждает статус <a href="http://ria.ru/location_Lipeckaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Липецкой области</a>, как одного из самых привлекательных регионов для инвесторов. Мы видим, что наш регион ценят и хотят здесь работать", – сказал руководитель Липецкой области Игорь Артамонов.Препараты компании используют свыше трех тысяч сельхозпроизводителей во всех российских регионах. При выходе на полную мощность предприятие сможет производить 30% всех необходимых в России средств защиты растений, а также выпускать экспортную продукцию.
https://ria.ru/20200924/zavod-1577712011.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь артамонов, липецкая область