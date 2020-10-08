https://ria.ru/20201008/yaponiya-1578751140.html

Япония с ноября планирует смягчить правила выезда граждан в 12 стран

Правительство Японии с ноября понизит уровень опасности выезда для своих граждан в 12 стран, сообщила газета "Иомиури". РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:08

2020-10-08T10:08

2020-10-08T10:08

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

южная корея

малайзия

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156038/25/1560382516_0:196:2048:1348_1400x0_80_0_0_bea3960133d5650584ee9d49a7d59000.jpg

<strong>ТОКИО, 8 окт — РИА Новости.</strong> Правительство Японии с ноября понизит уровень опасности выезда для своих граждан в 12 стран, сообщила газета "Иомиури".Сейчас из-за коронавируса в отношении 159 стран продолжает действовать третий уровень опасности из четырех возможных, согласно которому МИД страны предупреждает о прекращении поездок в эти государства.Как сообщает издание, с 1 ноября в отношении 12 стран из списка, куда вошли Китай, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и нескольких других, уровень опасности будет понижен до второго – "воздержаться от поездок без особой необходимости". Это открывает возможность для долгосрочных командировок и бизнес-выездов.На сферу туризма эта мера не распространяется.

https://ria.ru/20191112/1560790807.html

южная корея

малайзия

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, южная корея, малайзия, япония