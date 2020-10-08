https://ria.ru/20201008/yaponiya-1578751140.html
Япония с ноября планирует смягчить правила выезда граждан в 12 стран
Правительство Японии с ноября понизит уровень опасности выезда для своих граждан в 12 стран, сообщила газета "Иомиури". РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:08
2020-10-08T10:08
2020-10-08T10:08
туризм
коронавирус covid-19
туризм
новости - туризм
южная корея
малайзия
япония
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<strong>ТОКИО, 8 окт — РИА Новости.</strong> Правительство Японии с ноября понизит уровень опасности выезда для своих граждан в 12 стран, сообщила газета "Иомиури".Сейчас из-за коронавируса в отношении 159 стран продолжает действовать третий уровень опасности из четырех возможных, согласно которому МИД страны предупреждает о прекращении поездок в эти государства.Как сообщает издание, с 1 ноября в отношении 12 стран из списка, куда вошли Китай, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и нескольких других, уровень опасности будет понижен до второго – "воздержаться от поездок без особой необходимости". Это открывает возможность для долгосрочных командировок и бизнес-выездов.На сферу туризма эта мера не распространяется.
https://ria.ru/20191112/1560790807.html
южная корея
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япония
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, южная корея, малайзия, япония
ТОКИО, 8 окт — РИА Новости. Правительство Японии с ноября понизит уровень опасности выезда для своих граждан в 12 стран, сообщила газета "Иомиури".
Сейчас из-за коронавируса в отношении 159 стран продолжает действовать третий уровень опасности из четырех возможных, согласно которому МИД страны предупреждает о прекращении поездок в эти государства.
Как сообщает издание, с 1 ноября в отношении 12 стран из списка, куда вошли Китай, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и нескольких других, уровень опасности будет понижен до второго – "воздержаться от поездок без особой необходимости". Это открывает возможность для долгосрочных командировок и бизнес-выездов.
На сферу туризма эта мера не распространяется.