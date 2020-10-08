https://ria.ru/20201008/vaktsinatsiya-1578861632.html

На Ямале стартовала вакцинация от коронавируса

Вакцинация против коронавирусной инфекции стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T16:11

2020-10-08T16:11

2020-10-08T16:11

ямало-ненецкий автономный округ

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

ямал

ноябрьск

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Вакцинация против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> стартовала в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает в четверг пресс-служба губернатора региона."На этой неделе на <a href="http://ria.ru/location_JAmal/" target="_blank" data-auto="true">Ямале</a> начался первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции. В регион поступила первая партия отечественной вакцины "Гам-КОВИД-Вак" в количестве 42 доз", - говорится в сообщении.Оперативно была отработана логическая цепочка поставки, хранения и распределения препарата, уточняет пресс-служба."Медики, которые работают с пациентами с COVID-19, каждую минуту рискуют жизнью. В первую очередь, важно защитить именно их. На первом этапе вакцинацию пройдут медработники, у которых нет антител к вирусу", - приводятся в сообщении слова губернатора округа Дмитрия Артюхова.По поручению президента РФ весь объем этой партии будет направлен на вакцинацию медицинских работников, которые находятся на первой линии борьбы с инфекцией. "Первый этап вакцинации будет проходить на базе СПИД-Центра. Помещение процедурного кабинета в полной мере соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Условия хранения вакцины "Гам-КОВИД-Вак" соблюдаются с учетом особого температурного режима - от минус 18 градусов, в защищенном от света месте", – приводятся в сообщении слова главного врача Ямало-Ненецкого окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Людмилы Воловой.После отработки организационных вопросов и с началом массового производства вакцины иммунизация начнется и среди населения, особое внимание будет уделено группам риска.Первыми в вакцинации против коронавирусной инфекции примут участие сотрудники медицинских учреждений <a href="http://ria.ru/location_Nojabrsk/" target="_blank" data-auto="true">Ноябрьска</a>, выразившие добровольное согласие. Для этого все медработники должны пройти тестирование на антитела к коронавирусу и получить соответствующее заключение от терапевта."После прохождения вакцинации всех медработников будут тщательно наблюдать. Благодаря современным технологиям, пациенты смогут фиксировать данные о состоянии здоровья в специальной программе. Такой формат работы позволит специалистам дистанционно отслеживать изменения в организме вакцинированных и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь", - цитирует пресс-служба директора департамента здравоохранения ЯНАО Сергея Новикова.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201008/bangladesh-1578834271.html

https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578766866.html

https://ria.ru/20201007/vaktsina-1578538952.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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