https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578856997.html

Зеленский посоветовал не верить привившимся российской вакциной политикам

Украинский президент Владимир Зеленский посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от коронавируса российской вакциной Спутник V, больше... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:50

2020-10-08T15:50

2020-10-08T15:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

оппозиционная платформа - за жизнь

коронавирусы

виктор медведчук

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

евросоюз

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<strong>КИЕВ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Украинский президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Зеленский</a> посоветовал не верить заявлениям политиков, которые уже привились от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> российской вакциной Спутник V, больше доверяет <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзу</a>, пообещавшему <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> получить "настоящую" вакцину.Ранее лидер политсовета украинской партии "<a href="http://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank" data-auto="true">Оппозиционная платформа - За жизнь</a>" <a href="http://ria.ru/person_Viktor_Medvedchuk/" target="_blank" data-auto="true">Виктор Медведчук</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a> сообщил, что проверил российскую вакцину на себе, "не было никаких осложнений, очень легко перенесли"."Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых. Поэтому не советую очень верить в предвыборные инициативы отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами", - написал Зеленский в своем <a href="https://t.me/s/V_Zelenskiy_official" target="_blank" rel="nofollow noopener">telegram-канале</a>.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">Российским фондом прямых инвестиций</a>. Она получила название "Спутник V". Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.Пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса начались в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> 7 сентября, а 9 сентября были привиты первые участники. Всего в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из них получат плацебо, это необходимо для проверки эффективности вакцины.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578795187.html

Олег Ливанов Я тоже европейскую вакцину подожду... 86

Ольга Занкова так у вас на Украине другой и не будет)) ожидание по умолчанию 86

40

москва

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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