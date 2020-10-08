https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578830097.html
Бангладеш будет производить вакцину от COVID-19 самостоятельно
Власти Бангладеш планируют производство вакцины от коронавируса самостоятельно или при помощи совместных предприятий, заявил министр иностранных дел Бангладеш... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:15
2020-10-08T14:15
2020-10-08T14:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
москва
бангладеш
экономика
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="https://ria.ru/location_Bangladesh" target="_blank">Бангладеш</a> планируют производство вакцины от коронавируса самостоятельно или при помощи совместных предприятий, заявил министр иностранных дел Бангладеш Абул Калам Абдул Момен в интервью РИА Новости.По его словам, ряд фармацевтических компаний в Бангладеш способны производить вакцины высокого качества.По его словам, фармацевтическая компания Square Pharmaceuticals уже связалась с представительством Бангладеш в Москве и проявила заинтересованность в совместном производстве или импорте вакцины. Для других фармацевтических компаний Бангладеш также есть перспективы.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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бангладеш
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, бангладеш, экономика