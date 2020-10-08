https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578822046.html

Индия не будет проводить широкое исследование вакцины "Спутник V"

Индийский регулятор в сфере медицины отклонил предложение фармацевтической компании Dr Reddy`s Laboratories о проведении в стране масштабного исследования... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:44

2020-10-08T13:44

2020-10-08T13:44

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

astrazeneca

оксфордский университет

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Индийский регулятор в сфере медицины отклонил предложение фармацевтической компании Dr Reddy`s Laboratories о проведении в стране масштабного исследования российской вакцины от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> Sputnik V и попросил протестировать вакцину на небольшой группе добровольцев.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) и индийская Dr. Reddy`s Laboratories Ltd договорились о проведении клинических исследований вакцины. Сообщалось, что после получения одобрения местных регуляторов в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индию</a> будет поставлено 100 миллионов доз. Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Sputnik V, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели."Фирма представила комитету протокол клинических испытаний фазы III, а также данные зарубежных клинических испытаний фазы I / II и данные о неклинической токсичности. Комитет отметил, что данные по безопасности и иммуногенности в зарубежных исследованиях фазы I / II немногочисленны, а данные по индийским субъектам отсутствуют", - говорится в рекомендации заседания профильных комитетов экспертов.Отмечается, что "после подробного обсуждения комитет рекомендовал, чтобы фирма следовала нормативным требованиям и провела клинические испытания фазы II / III в стране с надлежащим мониторингом гуморального и клеточного иммунного ответа".Компания Dr. Reddy`s Laboratories Ltd планировала начать клинические испытания российской вакцины от коронавируса в Индии в ближайшие недели, планировалось, что в них примут участие от 1 до 2 тысяч участников.В Индии пока проходят испытания трех вакцин от коронавируса - компании Bharat Biotech и Zydus Cadila проводят вторую фазу испытаний разработанных ими вакцин Covaxin и ZycovD. Институт сыворотки Индии проводит в 17 медицинских центрах вторую фазу испытаний вакцины против коронавируса ChAdOx1, разработанной <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордским университетом</a>, и готовится к проведению третьей. Ожидается, что в ней примут участие 1,6 тысячи человек. В разработке вакцины от COVID-19 Институт сыворотки Индии сотрудничает с пятью международными фармацевтическими компаниями, в том числе с <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a> и Novavax.Индия находится на втором месте в мире по числу заболевших коронавирусом. Общее число заболевших в стране превысило 6,8 миллиона человек, скончались от этого заболевания более 105 тысяч человек, лечение проходят около 902 тысяч, более 5,8 миллиона человек выздоровели.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578795187.html

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , оксфордский университет, индия, общество