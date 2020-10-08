https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578802648.html

Индия объявила об отсутствии решения по испытаниям российской вакцины

Генеральный контролер лекарств Индии доктор Венугопал Сомани сообщил в интервью РИА Новости об отсутствии окончательного решения по исследованию российской... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:33

2020-10-08T12:33

2020-10-08T12:33

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

индия

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Генеральный контролер лекарств <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> доктор Венугопал Сомани сообщил в интервью РИА Новости об отсутствии окончательного решения по исследованию российской вакцины от коронавируса Sputnik V в Индии."Нет разрешения на крупномасштабное испытание в Индии. Предложение (от компании Dr Reddy`s Laboratories) все еще находится на рассмотрении и изучении. Окончательное решение принято не было", - сообщил РИА Новости доктор Сомани.Ранее появились сообщения о том, что индийский регулятор в сфере медицины отклонил предложение фармацевтической компании Dr Reddy`s Laboratories о проведении в стране масштабного исследования российской вакцины от коронавируса Sputnik V и попросил протестировать вакцину на небольшой группе добровольцев.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a>) и индийская Dr. Reddy`s Laboratories Ltd договорились о проведении клинических исследований вакцины. Сообщалось, что после получения одобрения местных регуляторов в Индию будет поставлено 100 миллионов доз.Минздрав России в августе зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 Sputnik V, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с РФПИ. Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

индия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, индия, общество