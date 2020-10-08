https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578795187.html

Попова оценила эффективность вакцины от COVID-19 при изменении вируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 будет защищать человека от инфекции, даже несмотря на небольшие изменения вируса. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:04

2020-10-08T12:04

2020-10-08T12:04

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что вакцина от COVID-19 будет защищать человека от инфекции, даже несмотря на небольшие изменения вируса.По ее словам, когда создается вакцина, в нее включаются фрагменты вируса, которые не могут меняться, самые стабильные фрагменты, на которые вырабатывается иммунитет, если что-то в этих фрагментах все же поменяется – получится другой вирус."Выбраны те фрагменты, три фрагмента, которые синтезированы в виде пептидов, воспроизведены синтетически и включены в вакцину, на которые будет вырабатываться иммунитет именно против этого коронавируса, какие бы небольшие изменения в нем не происходили", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество