https://ria.ru/20201008/vaktsina-1578795187.html
Попова оценила эффективность вакцины от COVID-19 при изменении вируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вакцина от COVID-19 будет защищать человека от инфекции, даже несмотря на небольшие изменения вируса. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:04
2020-10-08T12:04
2020-10-08T12:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a> заявила, что вакцина от COVID-19 будет защищать человека от инфекции, даже несмотря на небольшие изменения вируса.По ее словам, когда создается вакцина, в нее включаются фрагменты вируса, которые не могут меняться, самые стабильные фрагменты, на которые вырабатывается иммунитет, если что-то в этих фрагментах все же поменяется – получится другой вирус."Выбраны те фрагменты, три фрагмента, которые синтезированы в виде пептидов, воспроизведены синтетически и включены в вакцину, на которые будет вырабатываться иммунитет именно против этого коронавируса, какие бы небольшие изменения в нем не происходили", - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<a href="https://live.russia.tv/channel/3" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>".<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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