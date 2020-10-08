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В Подмосковье бизнесмена заподозрили в убийстве двух человек
Подмосковные правоохранители задержали предпринимателя, подозреваемого в убийстве двух своих компаньонов на почве конфликта из-за земельного участка, сообщила... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T13:36
2020-10-08T13:36
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковные</a> правоохранители задержали предпринимателя, подозреваемого в убийстве двух своих компаньонов на почве конфликта из-за земельного участка, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.Шестого октября в правоохранительные органы Звенигорода обратились родственники предпринимателя с заявлением о его исчезновении. Следователи, выехав к месту, куда направлялся мужчина, обнаружили автомобиль пропавшего, а также две стреляные гильзы и следы волочения. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).В дальнейшем следователи в Одинцово нашли в колодце тела двух мужчин - коммерсанта и его компаньона с огнестрельными ранениями. "По подозрению... задержан 64-летний предприниматель из Звенигорода", - добавила она.Как пояснила Врадий РИА Новости, у бизнесменов возник конфликт из-за дальнейшей судьбы земельного участка, купленного ими совместно, но по документам принадлежащего только одному из них. Когда один из предпринимателей незаконно возвел на участке постройку, его собственнику стали приходить штрафы.
https://ria.ru/20200924/ubiystvo-1577714135.html
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье бизнесмена заподозрили в убийстве двух человек

13:36 08.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подмосковные правоохранители задержали предпринимателя, подозреваемого в убийстве двух своих компаньонов на почве конфликта из-за земельного участка, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Шестого октября в правоохранительные органы Звенигорода обратились родственники предпринимателя с заявлением о его исчезновении. Следователи, выехав к месту, куда направлялся мужчина, обнаружили автомобиль пропавшего, а также две стреляные гильзы и следы волочения. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В дальнейшем следователи в Одинцово нашли в колодце тела двух мужчин - коммерсанта и его компаньона с огнестрельными ранениями. "По подозрению... задержан 64-летний предприниматель из Звенигорода", - добавила она.
Как пояснила Врадий РИА Новости, у бизнесменов возник конфликт из-за дальнейшей судьбы земельного участка, купленного ими совместно, но по документам принадлежащего только одному из них. Когда один из предпринимателей незаконно возвел на участке постройку, его собственнику стали приходить штрафы.
Молоток в зале судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
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