https://ria.ru/20201008/ubiystvo-1578819562.html

В Подмосковье бизнесмена заподозрили в убийстве двух человек

Подмосковные правоохранители задержали предпринимателя, подозреваемого в убийстве двух своих компаньонов на почве конфликта из-за земельного участка, сообщила... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T13:36

2020-10-08T13:36

2020-10-08T13:36

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dfd342a8f0bc946ae921bbe2a97866a0.jpg

<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank">Подмосковные</a> правоохранители задержали предпринимателя, подозреваемого в убийстве двух своих компаньонов на почве конфликта из-за земельного участка, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ <a href="http://ria.ru/person_Olga_Vradijj/" target="_blank" data-auto="true">Ольга Врадий</a>.Шестого октября в правоохранительные органы Звенигорода обратились родственники предпринимателя с заявлением о его исчезновении. Следователи, выехав к месту, куда направлялся мужчина, обнаружили автомобиль пропавшего, а также две стреляные гильзы и следы волочения. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).В дальнейшем следователи в Одинцово нашли в колодце тела двух мужчин - коммерсанта и его компаньона с огнестрельными ранениями. "По подозрению... задержан 64-летний предприниматель из Звенигорода", - добавила она.Как пояснила Врадий РИА Новости, у бизнесменов возник конфликт из-за дальнейшей судьбы земельного участка, купленного ими совместно, но по документам принадлежащего только одному из них. Когда один из предпринимателей незаконно возвел на участке постройку, его собственнику стали приходить штрафы.

https://ria.ru/20200924/ubiystvo-1577714135.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), происшествия