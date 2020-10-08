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https://ria.ru/20201008/tyumgu-1578678791.html
Ученые определили главные угрозы исчезающим видам растений в России
Влияние деятельности человека на редкие виды растений впервые проанализировали в масштабе всей России ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ)... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T03:00
2020-10-08T09:26
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
тюменский государственный университет
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> Влияние деятельности человека на редкие виды растений впервые проанализировали в масштабе всей России ученые Тюменского государственного университета (<a href="https://na.ria.ru/20200625/1573475182.html" target="_blank">ТюмГУ</a>). Обобщив информацию региональных Красных книг России, они создали базу данных, которая поможет усовершенствовать природоохранные меры для каждого региона. Результаты опубликованы в журнале <a href="https://link.springer.com/article/10.1007/s10531-020-02000-x" target="_blank">Biodiversity and Conservation</a>.В России на сегодняшний день отсутствует единая база редких видов растений, учитывающая региональную специфику, объяснили специалисты ТюмГУ. Красная книга России, по их словам, не включает детальную информацию по каждому из регионов, а региональные Красные книги зачастую основаны на разных подходах или являются устаревшими, что не позволяет организовать единообразную защиту исчезающих видов на должном уровне.Ученые ТюмГУ систематизировали данные о 3390 видах растений, которые включены в Красные книги регионов России, обновлявшиеся за последние десять лет. По их словам, актуальные данные в настоящее время есть только для 59 регионов. Для каждого из видов были определены антропогенные факторы, угрожающие растениям сильнее всего.По словам исследователей, растения, включенные в наибольшее число региональных Красных книг, – ковыль перистый, некоторые виды папоротников, а также такие виды орхидей, как венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный, неоттианта клобучковая, дремлик болотный и надбородник безлистный.Исследование показало, что наиболее серьезные для каждой территории антропогенные факторы определяются географическим положением региона. Кроме того, отметили ученые ТюмГУ, проведенная систематизация позволяет сопоставить данные по редким видам России с аналогичными данными других стран и всего мира в целом, что ранее было невозможно.Полученная информация может быть использована на региональном уровне для контроля и регулирования воздействий человека на уникальные природные системы, уверены ученые ТюмГУ. По их словам, новые данные помогут более обоснованному формированию сети особо охраняемых природных территорий, а также позволят усовершенствовать программу ведения Красных книг.В дальнейшем ученые планируют провести систематизацию и анализ данных по исчезающим видам тех регионов, Красные книги которых не обновлялись более десяти лет.
https://ria.ru/20200803/1575281842.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, тюменский государственный университет

Ученые определили главные угрозы исчезающим видам растений в России

03:00 08.10.2020 (обновлено: 09:26 08.10.2020)
 
© Фото : ТюмГУ, Анатолий ХапугинВенерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus)
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Влияние деятельности человека на редкие виды растений впервые проанализировали в масштабе всей России ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ). Обобщив информацию региональных Красных книг России, они создали базу данных, которая поможет усовершенствовать природоохранные меры для каждого региона. Результаты опубликованы в журнале Biodiversity and Conservation.
В России на сегодняшний день отсутствует единая база редких видов растений, учитывающая региональную специфику, объяснили специалисты ТюмГУ. Красная книга России, по их словам, не включает детальную информацию по каждому из регионов, а региональные Красные книги зачастую основаны на разных подходах или являются устаревшими, что не позволяет организовать единообразную защиту исчезающих видов на должном уровне.
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Ученые ТюмГУ систематизировали данные о 3390 видах растений, которые включены в Красные книги регионов России, обновлявшиеся за последние десять лет. По их словам, актуальные данные в настоящее время есть только для 59 регионов. Для каждого из видов были определены антропогенные факторы, угрожающие растениям сильнее всего.
"Самыми сильными антропогенными факторами, оказывающими негативное влияние на редкие и исчезающие растения России, оказались разрушение среды обитания и изменение условий ее увлажнения, режим выпаса скота и урбанизация. Наше исследование – первая масштабная попытка определить конкретные причины вымирания редких растений нашей страны", – рассказал доцент Института экологической и сельскохозяйственной биологии (X-BIO) ТюмГУ Анатолий Хапугин.
По словам исследователей, растения, включенные в наибольшее число региональных Красных книг, – ковыль перистый, некоторые виды папоротников, а также такие виды орхидей, как венерин башмачок настоящий, ятрышник шлемоносный, неоттианта клобучковая, дремлик болотный и надбородник безлистный.
© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин

 Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum)

Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum)
1 из 4

 Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum)

© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин
© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus)

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus)
2 из 4

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus)

© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин
© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин

Ирис безлистный (Iris aphylla)

Ирис безлистный (Iris aphylla)
3 из 4

Ирис безлистный (Iris aphylla)

© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин
© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин

Ятрышник шлемоносный (Orchis militartis)

Ятрышник шлемоносный (Orchis militartis)
4 из 4

Ятрышник шлемоносный (Orchis militartis)

© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин
1 из 4

 Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum)

© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин
2 из 4

Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus)

© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин
3 из 4

Ирис безлистный (Iris aphylla)

© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин
4 из 4

Ятрышник шлемоносный (Orchis militartis)

© Фото : ТюмГУ, Анатолий Хапугин
Исследование показало, что наиболее серьезные для каждой территории антропогенные факторы определяются географическим положением региона. Кроме того, отметили ученые ТюмГУ, проведенная систематизация позволяет сопоставить данные по редким видам России с аналогичными данными других стран и всего мира в целом, что ранее было невозможно.
Полученная информация может быть использована на региональном уровне для контроля и регулирования воздействий человека на уникальные природные системы, уверены ученые ТюмГУ. По их словам, новые данные помогут более обоснованному формированию сети особо охраняемых природных территорий, а также позволят усовершенствовать программу ведения Красных книг.
В дальнейшем ученые планируют провести систематизацию и анализ данных по исчезающим видам тех регионов, Красные книги которых не обновлялись более десяти лет.
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