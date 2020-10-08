https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578831930.html

МВД объяснило включение Тихановской в российскую базу розыска

Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД в рамках противодействия преступности в CНГ, в... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:24

2020-10-08T14:24

2020-10-08T18:36

россия

снг

белоруссия

светлана тихановская

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

в мире

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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> включили в базу разыскиваемых лиц российского <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД</a> в рамках противодействия преступности в <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank">CНГ</a>, в России против нее не возбуждали никаких уголовных дел, говорится на сайте ведомства.В ведомстве пояснили, что банк формируют согласно регламенту компетентных органов по межгосударственному розыску, который в 2015 году утвердил Совет глав правительств <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_g" target="_blank">СНГ</a>.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.После этого по инициативе Тихановской в стране создали Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a> в целях безопасности.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html

https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html

Dm Pav теперь будет потише по отношению к России)) а то Путину советы она давать собралась 355

Агент Госдепа Не позорились бы на весь мир. 349

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, снг, белоруссия, светлана тихановская, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире