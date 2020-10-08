https://ria.ru/20201008/tikhanovskaya-1578831930.html
МВД объяснило включение Тихановской в российскую базу розыска
Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую включили в базу разыскиваемых лиц российского МВД в рамках противодействия преступности в CНГ, в... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:24
2020-10-08T14:24
2020-10-08T18:36
россия
снг
белоруссия
светлана тихановская
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
в мире
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<strong>МОСКВА, 8 окт — РИА Новости.</strong> Экс-кандидата в президенты Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> включили в базу разыскиваемых лиц российского <a href="https://ria.ru/organization_MVD_RF/" target="_blank">МВД</a> в рамках противодействия преступности в <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank">CНГ</a>, в России против нее не возбуждали никаких уголовных дел, говорится на сайте ведомства.В ведомстве пояснили, что банк формируют согласно регламенту компетентных органов по межгосударственному розыску, который в 2015 году утвердил Совет глав правительств <a href="https://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_g" target="_blank">СНГ</a>.Ситуация в БелоруссииМассовые протестные акции в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> начались после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным Центризбиркома, на них в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a>: он набрал 80,1% голосов. Второе место заняла Тихановская, оппозиция не согласилась с итогами выборов.После этого по инициативе Тихановской в стране создали Координационный совет (КС) по транзиту власти в республике. В связи с этим <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/">Генпрокуратура</a> Белоруссии возбудила уголовное дело о призывах к захвату власти.Сейчас шесть из семи членов президиума КС арестованы или находятся за границей. Сама Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/">Литву</a> в целях безопасности.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20201007/tikhanovskaya-1578731330.html
https://ria.ru/20201002/evropa-lukashenko-1578071474.html
Dm Pav
теперь будет потише по отношению к России)) а то Путину советы она давать собралась
355
Агент Госдепа
Не позорились бы на весь мир.
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россия
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, снг, белоруссия, светлана тихановская, министерство внутренних дел рф (мвд россии), в мире