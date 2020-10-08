Онлайн-конференция по итогам президентских выборов в Таджикистане
13 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги президентских выборов в Таджикистане – сквозь призму российско-таджикских отношений".
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Участники:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек ТАЙСАЕВ;
- директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ;
- руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард СОЛОВЬЕВ;
- ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ, главный редактор научно-аналитического журнала "Геоэкономика энергетики" Аза МИГРАНЯН;
- координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей МАСАУЛОВ.
Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября. В них участвуют пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. Эксперты обсудят особенности и результаты электоральной кампании, состояние партнерских связей России и Таджикистана, потенциал интеграционного сотрудничества, перспективные направления и форматы отношений.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек ТАЙСАЕВ;
- директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ;
- руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард СОЛОВЬЕВ;
- ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ, главный редактор научно-аналитического журнала "Геоэкономика энергетики" Аза МИГРАНЯН;
- координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей МАСАУЛОВ.
Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября. В них участвуют пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. Эксперты обсудят особенности и результаты электоральной кампании, состояние партнерских связей России и Таджикистана, потенциал интеграционного сотрудничества, перспективные направления и форматы отношений.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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