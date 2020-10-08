https://ria.ru/20201008/tadzhikistan-1578883118.html

Онлайн-конференция по итогам президентских выборов в Таджикистане

13 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги президентских выборов в Таджикистане – сквозь призму российско-таджикских отношений".

2020-10-08T17:32

2020-10-08T17:32

2020-10-08T17:32

анонсы

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https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1578883118.jpg?1602167545

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201013/952933675.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек ТАЙСАЕВ;<br>- директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ;<br>- руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард СОЛОВЬЕВ;<br>- ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ, главный редактор научно-аналитического журнала "Геоэкономика энергетики" Аза МИГРАНЯН;<br>- координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей МАСАУЛОВ.<br><br>Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября. В них участвуют пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. Эксперты обсудят особенности и результаты электоральной кампании, состояние партнерских связей России и Таджикистана, потенциал интеграционного сотрудничества, перспективные направления и форматы отношений.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы