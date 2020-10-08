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Онлайн-конференция по итогам президентских выборов в Таджикистане
13 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги президентских выборов в Таджикистане – сквозь призму российско-таджикских отношений".
2020-10-08T17:32
2020-10-08T17:32
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201013/952933675.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек ТАЙСАЕВ;<br>- директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ;<br>- руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард СОЛОВЬЕВ;<br>- ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ, главный редактор научно-аналитического журнала "Геоэкономика энергетики" Аза МИГРАНЯН;<br>- координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей МАСАУЛОВ.<br><br>Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября. В них участвуют пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. Эксперты обсудят особенности и результаты электоральной кампании, состояние партнерских связей России и Таджикистана, потенциал интеграционного сотрудничества, перспективные направления и форматы отношений.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция по итогам президентских выборов в Таджикистане

17:32 08.10.2020
 
Читать ria.ru в
13 октября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Итоги президентских выборов в Таджикистане – сквозь призму российско-таджикских отношений".
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Участники:
- заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек ТАЙСАЕВ;
- директор Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ;
- руководитель Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Эдуард СОЛОВЬЕВ;
- ведущий научный сотрудник Института экономики РАН, заведующая отделом экономики Института стран СНГ, главный редактор научно-аналитического журнала "Геоэкономика энергетики" Аза МИГРАНЯН;
- координатор экспертной платформы "Большая Евразия" Сергей МАСАУЛОВ.

Выборы президента Таджикистана пройдут 11 октября. В них участвуют пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Эмомали Рахмон. Эксперты обсудят особенности и результаты электоральной кампании, состояние партнерских связей России и Таджикистана, потенциал интеграционного сотрудничества, перспективные направления и форматы отношений.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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