https://ria.ru/20201008/stavropole-1578843887.html

Новый мясоперерабатывающий завод открылся на Ставрополье

Новый мясоперерабатывающий завод производительностью до 20 тысяч тонн продукции в год открылся в региональном агропарке "Ставрополье", сообщает краевой комитет... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:13

2020-10-08T15:13

2020-10-08T19:10

ставропольский край

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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости</strong>. Новый мясоперерабатывающий завод производительностью до 20 тысяч тонн продукции в год открылся в региональном агропарке "Ставрополье", сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности.Агропарк, созданный для хранения и переработки продукции АПК, развивается в Минераловодском городском округе благодаря госпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".Предприятие создано на территории села Ульяновка Минераловодского городского округа в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость проекта - более 3 миллиардов рублей, это обеспечит 328 новых рабочих мест.Сегодня на заводе уже действует цех по убою и обвалке крупного рогатого скота. В декабре начнется выпуск мясных полуфабрикатов, мясных деликатесов и консервов. Заключено более 20 договоров на поставку продукции в торговые сети Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России. Агропромышленный парк действует на территории около 2 миллионов квадратных метров. Здесь уже функционируют логистический центр и овощехранилище, созданные с применением инновационных ресурсосберегающих технологий. Как пояснили в комитете, переработкой продукции АПК на <a href="https://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj" target="_blank">Ставрополье</a> занимаются более 750 предприятий. Многие из переработчиков пользуются господдержкой в рамках региональной госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".

https://ria.ru/20201007/golubika-1578629777.html

ставропольский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ставропольский край