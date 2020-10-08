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Новый мясоперерабатывающий завод открылся на Ставрополье
Новый мясоперерабатывающий завод производительностью до 20 тысяч тонн продукции в год открылся в региональном агропарке "Ставрополье", сообщает краевой комитет... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:13
2020-10-08T19:10
ставропольский край
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<strong>СТАВРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости</strong>. Новый мясоперерабатывающий завод производительностью до 20 тысяч тонн продукции в год открылся в региональном агропарке "Ставрополье", сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности.Агропарк, созданный для хранения и переработки продукции АПК, развивается в Минераловодском городском округе благодаря госпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".Предприятие создано на территории села Ульяновка Минераловодского городского округа в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость проекта - более 3 миллиардов рублей, это обеспечит 328 новых рабочих мест.Сегодня на заводе уже действует цех по убою и обвалке крупного рогатого скота. В декабре начнется выпуск мясных полуфабрикатов, мясных деликатесов и консервов. Заключено более 20 договоров на поставку продукции в торговые сети Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России. Агропромышленный парк действует на территории около 2 миллионов квадратных метров. Здесь уже функционируют логистический центр и овощехранилище, созданные с применением инновационных ресурсосберегающих технологий. Как пояснили в комитете, переработкой продукции АПК на <a href="https://ria.ru/location_Stavropolskijj_krajj" target="_blank">Ставрополье</a> занимаются более 750 предприятий. Многие из переработчиков пользуются господдержкой в рамках региональной госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".
https://ria.ru/20201007/golubika-1578629777.html
ставропольский край
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ставропольский край

Новый мясоперерабатывающий завод открылся на Ставрополье

15:13 08.10.2020 (обновлено: 19:10 08.10.2020)
 
© Фото : пресс-служба комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности. Ставропольского краяНовый мясоперерабатывающий завод открылся на Ставрополье
Новый мясоперерабатывающий завод открылся на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : пресс-служба комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности. Ставропольского края
Читать ria.ru в
СТАВРОПОЛЬ, 8 окт — РИА Новости. Новый мясоперерабатывающий завод производительностью до 20 тысяч тонн продукции в год открылся в региональном агропарке "Ставрополье", сообщает краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности.
Агропарк, созданный для хранения и переработки продукции АПК, развивается в Минераловодском городском округе благодаря госпрограмме "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".
Предприятие создано на территории села Ульяновка Минераловодского городского округа в рамках государственно-частного партнерства. Стоимость проекта - более 3 миллиардов рублей, это обеспечит 328 новых рабочих мест.
Голубика - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 14:43
На Ставрополье начнут выращивать голубику
Сегодня на заводе уже действует цех по убою и обвалке крупного рогатого скота. В декабре начнется выпуск мясных полуфабрикатов, мясных деликатесов и консервов. Заключено более 20 договоров на поставку продукции в торговые сети Ставропольского края, Северо-Кавказского федерального округа, других регионов России.
Агропромышленный парк действует на территории около 2 миллионов квадратных метров. Здесь уже функционируют логистический центр и овощехранилище, созданные с применением инновационных ресурсосберегающих технологий.
Как пояснили в комитете, переработкой продукции АПК на Ставрополье занимаются более 750 предприятий. Многие из переработчиков пользуются господдержкой в рамках региональной госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка".
 
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Ставропольский край
 
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