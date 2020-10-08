https://ria.ru/20201008/samoizolyatsiya-1578852010.html
Врач рассказала, как помочь ребенку избежать стресса на самоизоляции
Дети переживают самоизоляцию намного тяжелее, чем взрослые, и в этот период родителям нужно уделить особое внимание организации досуга для ребёнка, его... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:36
2020-10-08T15:36
2020-10-08T15:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна клименко
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Дети переживают самоизоляцию намного тяжелее, чем взрослые, и в этот период родителям нужно уделить особое внимание организации досуга для ребёнка, его обучению, развитию и ни в коем случае не игнорировать возможные изменения в поведении, считает директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Klimenko/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Клименко</a>.По словам специалиста, предложенные советы, в том числе, помогут детям пережить изоляцию от сверстников, что тоже, чаще всего, выступает тревожным фактором. Если же родители все же столкнулись со странным и непривычным поведением детей, игнорировать это нельзя."Первым признаком неблагополучия является уменьшение активности, снижение интересов и игровой активности, ограничение социальных контактов. Это то, на что родителям нужно обращать внимание", - отметила Клименко.Она отметила, что в случае, если попытки родителей активизировать ребёнка не приносят успеха, то необходима консультация педиатра.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна клименко, коронавирусы, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.
Дети переживают самоизоляцию намного тяжелее, чем взрослые, и в этот период родителям нужно уделить особое внимание организации досуга для ребёнка, его обучению, развитию и ни в коем случае не игнорировать возможные изменения в поведении, считает директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко
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"Для того, чтобы не было негативных последствий, детьми надо заниматься и воспользоваться этим периодом пребывания в ограниченной социальной активности с пользой. Родителям нужно задуматься, как развивать ребёнка, как разнообразить его досуг, помогать в учебе, всестороннее развивать. Сегодня многие детские и спортивные кружки перешли на дистанционный вариант работы – этим тоже нужно воспользоваться", - сказала Клименко на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам специалиста, предложенные советы, в том числе, помогут детям пережить изоляцию от сверстников, что тоже, чаще всего, выступает тревожным фактором. Если же родители все же столкнулись со странным и непривычным поведением детей, игнорировать это нельзя.
"Первым признаком неблагополучия является уменьшение активности, снижение интересов и игровой активности, ограничение социальных контактов. Это то, на что родителям нужно обращать внимание", - отметила Клименко.
Она отметила, что в случае, если попытки родителей активизировать ребёнка не приносят успеха, то необходима консультация педиатра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.