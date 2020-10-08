Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/samoizolyatsiya-1578852010.html
Врач рассказала, как помочь ребенку избежать стресса на самоизоляции
Дети переживают самоизоляцию намного тяжелее, чем взрослые, и в этот период родителям нужно уделить особое внимание организации досуга для ребёнка, его... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T15:36
2020-10-08T15:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна клименко
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/91155/73/911557354_0:0:1800:1014_1400x0_80_0_0_9e539847d266b735f61f8783c139dae2.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Дети переживают самоизоляцию намного тяжелее, чем взрослые, и в этот период родителям нужно уделить особое внимание организации досуга для ребёнка, его обучению, развитию и ни в коем случае не игнорировать возможные изменения в поведении, считает директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Klimenko/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Клименко</a>.По словам специалиста, предложенные советы, в том числе, помогут детям пережить изоляцию от сверстников, что тоже, чаще всего, выступает тревожным фактором. Если же родители все же столкнулись со странным и непривычным поведением детей, игнорировать это нельзя."Первым признаком неблагополучия является уменьшение активности, снижение интересов и игровой активности, ограничение социальных контактов. Это то, на что родителям нужно обращать внимание", - отметила Клименко.Она отметила, что в случае, если попытки родителей активизировать ребёнка не приносят успеха, то необходима консультация педиатра.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/91155/73/911557354_0:0:1800:1350_1400x0_80_0_0_a0e5eca5b28217e50302f30736f35232.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна клименко, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Врач рассказала, как помочь ребенку избежать стресса на самоизоляции

15:36 08.10.2020
 
© Fotolia / fasphotographicГрустный ребенок. Архивное фото
Грустный ребенок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Fotolia / fasphotographic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Дети переживают самоизоляцию намного тяжелее, чем взрослые, и в этот период родителям нужно уделить особое внимание организации досуга для ребёнка, его обучению, развитию и ни в коем случае не игнорировать возможные изменения в поведении, считает директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Татьяна Клименко.
"Для того, чтобы не было негативных последствий, детьми надо заниматься и воспользоваться этим периодом пребывания в ограниченной социальной активности с пользой. Родителям нужно задуматься, как развивать ребёнка, как разнообразить его досуг, помогать в учебе, всестороннее развивать. Сегодня многие детские и спортивные кружки перешли на дистанционный вариант работы – этим тоже нужно воспользоваться", - сказала Клименко на конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам специалиста, предложенные советы, в том числе, помогут детям пережить изоляцию от сверстников, что тоже, чаще всего, выступает тревожным фактором. Если же родители все же столкнулись со странным и непривычным поведением детей, игнорировать это нельзя.
"Первым признаком неблагополучия является уменьшение активности, снижение интересов и игровой активности, ограничение социальных контактов. Это то, на что родителям нужно обращать внимание", - отметила Клименко.
Пандемия без стресса: шесть способов справиться с тревогой - РИА Новости, 1920, 09.04.2020
9 апреля, 18:57Инфографика
Пандемия без стресса: шесть способов справиться с тревогой
Она отметила, что в случае, если попытки родителей активизировать ребёнка не приносят успеха, то необходима консультация педиатра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна КлименкоКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12В США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от COVID-19
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния