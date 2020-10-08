https://ria.ru/20201008/samoizolyatsiya-1578852010.html

Врач рассказала, как помочь ребенку избежать стресса на самоизоляции

Дети переживают самоизоляцию намного тяжелее, чем взрослые, и в этот период родителям нужно уделить особое внимание организации досуга для ребёнка, его... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T15:36

2020-10-08T15:36

2020-10-08T15:36

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татьяна клименко

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Дети переживают самоизоляцию намного тяжелее, чем взрослые, и в этот период родителям нужно уделить особое внимание организации досуга для ребёнка, его обучению, развитию и ни в коем случае не игнорировать возможные изменения в поведении, считает директор Национального научного центра – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Klimenko/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Клименко</a>.По словам специалиста, предложенные советы, в том числе, помогут детям пережить изоляцию от сверстников, что тоже, чаще всего, выступает тревожным фактором. Если же родители все же столкнулись со странным и непривычным поведением детей, игнорировать это нельзя."Первым признаком неблагополучия является уменьшение активности, снижение интересов и игровой активности, ограничение социальных контактов. Это то, на что родителям нужно обращать внимание", - отметила Клименко.Она отметила, что в случае, если попытки родителей активизировать ребёнка не приносят успеха, то необходима консультация педиатра.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна клименко, коронавирусы, здоровье - общество, общество