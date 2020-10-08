https://ria.ru/20201008/samoizolyatsiya-1578774198.html

В театрах инспекторы провели беседы с пожилыми нарушителями самоизоляции

Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками столичной полиции в ходе рейда провели профилактические... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:40

2020-10-08T10:40

2020-10-08T10:40

культура

самоизоляция

коронавирус в россии

театр

новости культуры

театр сатиры (москва)

ленком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154790/81/1547908197_0:88:3124:1845_1400x0_80_0_0_19097af4ae48506768d8266c0978f2e6.jpg

<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками столичной полиции в ходе рейда провели профилактические беседы с пожилыми посетителями театров Москвы, нарушающими режим самоизоляции, сообщил журналистам в среду главный инспектор ОАТИ Ян Поповский."Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. В ходе рейда были выявлены ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома", - рассказал Поповский.Он уточнил, что рейд проходил в Театре сатиры и в "Ленкоме".

https://ria.ru/20200925/samoizolyatsiya-1577777656.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самоизоляция, коронавирус в россии, театр, новости культуры, театр сатиры (москва), ленком