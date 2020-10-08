https://ria.ru/20201008/samoizolyatsiya-1578774198.html
В театрах инспекторы провели беседы с пожилыми нарушителями самоизоляции
Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками столичной полиции в ходе рейда провели профилактические... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:40
2020-10-08T10:40
2020-10-08T10:40
культура
самоизоляция
коронавирус в россии
театр
новости культуры
театр сатиры (москва)
ленком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154790/81/1547908197_0:88:3124:1845_1400x0_80_0_0_19097af4ae48506768d8266c0978f2e6.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками столичной полиции в ходе рейда провели профилактические беседы с пожилыми посетителями театров Москвы, нарушающими режим самоизоляции, сообщил журналистам в среду главный инспектор ОАТИ Ян Поповский."Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. В ходе рейда были выявлены ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома", - рассказал Поповский.Он уточнил, что рейд проходил в Театре сатиры и в "Ленкоме".
https://ria.ru/20200925/samoizolyatsiya-1577777656.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/154790/81/1547908197_226:0:2957:2048_1400x0_80_0_0_d9b117af544cdfc5701d4955681fbb36.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самоизоляция, коронавирус в россии, театр, новости культуры, театр сатиры (москва), ленком
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками столичной полиции в ходе рейда провели профилактические беседы с пожилыми посетителями театров Москвы, нарушающими режим самоизоляции, сообщил журналистам в среду главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.
"Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. В ходе рейда были выявлены ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома", - рассказал Поповский.
Он уточнил, что рейд проходил в Театре сатиры и в "Ленкоме".