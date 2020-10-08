Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201008/samoizolyatsiya-1578774198.html
В театрах инспекторы провели беседы с пожилыми нарушителями самоизоляции
Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками столичной полиции в ходе рейда провели профилактические... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:40
2020-10-08T10:40
культура
самоизоляция
коронавирус в россии
театр
новости культуры
театр сатиры (москва)
ленком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154790/81/1547908197_0:88:3124:1845_1400x0_80_0_0_19097af4ae48506768d8266c0978f2e6.jpg
<strong>МОСКВА, 7 окт - РИА Новости.</strong> Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками столичной полиции в ходе рейда провели профилактические беседы с пожилыми посетителями театров Москвы, нарушающими режим самоизоляции, сообщил журналистам в среду главный инспектор ОАТИ Ян Поповский."Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. В ходе рейда были выявлены ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома", - рассказал Поповский.Он уточнил, что рейд проходил в Театре сатиры и в "Ленкоме".
https://ria.ru/20200925/samoizolyatsiya-1577777656.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/154790/81/1547908197_226:0:2957:2048_1400x0_80_0_0_d9b117af544cdfc5701d4955681fbb36.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
самоизоляция, коронавирус в россии, театр, новости культуры, театр сатиры (москва), ленком

В театрах инспекторы провели беседы с пожилыми нарушителями самоизоляции

10:40 08.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Театра Сатиры в Москве
Здание Театра Сатиры в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Инспекторы Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы совместно с сотрудниками столичной полиции в ходе рейда провели профилактические беседы с пожилыми посетителями театров Москвы, нарушающими режим самоизоляции, сообщил журналистам в среду главный инспектор ОАТИ Ян Поповский.
"Инспекторским составом ОАТИ совместно с сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению лиц старше 65 лет, находящихся в общественных местах и не соблюдающих указ мэра №92 о режиме самоизоляции. В ходе рейда были выявлены ряд лиц, с ними были проведены профилактические беседы и выдано уведомление о том, что они должны оставаться дома", - рассказал Поповский.
Он уточнил, что рейд проходил в Театре сатиры и в "Ленкоме".
Пассажиры в медицинских масках выходят из вестибюля станции метро Парк культуры в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 15:58Распространение нового коронавируса
Власти Москвы расширили список лиц, кому рекомендована самоизоляция
 
КультураСамоизоляцияКоронавирус в РоссииТеатрНовости культурыТеатр сатиры (Москва)Ленком
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12В США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину от COVID-19
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния