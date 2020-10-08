https://ria.ru/20201008/rudkovskaya-1578740307.html

Рудковская ответила на шутку Урганта о коляске за полмиллиона рублей

Продюсер Яна Рудковская ответила на шутку телеведущего Ивана Урганта о коляске за полмиллиона рублей. Соответствующий пост она разместила в Instagram. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T00:49

2020-10-08T00:49

2020-10-08T00:49

шоубиз

россия

яна рудковская

иван ургант

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Продюсер <a href="http://ria.ru/person_JAna_Rudkovskaja/" target="_blank" data-auto="true">Яна Рудковская</a> ответила на шутку телеведущего <a href="http://ria.ru/person_Ivan_Urgant/" target="_blank" data-auto="true">Ивана Урганта</a> о коляске за полмиллиона рублей. Соответствующий пост она разместила в <a href="https://www.instagram.com/rudkovskayaofficial/" target="_blank">Instagram</a>.Ранее Ургант поздравил продюсера и ее мужа Евгения Плющенко с появлением сына, высмеяв при этом дорогую коляску для ребенка. "Это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое", — пошутил он.Рудковская заявила, что ей приятно быть ньюсмейкером "уже целую неделю"."Но коляску мне подарили! Там же даже написано, кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли Ваня не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю", - написала продюсер.Второй ребенок Рудковской и Плющенко родился в конце сентября. Ребенка выносила суррогатная мать. Его назвали Арсением. У пары есть еще один сын — семилетний Александр.

https://ria.ru/20201006/rudkovskaya-1578506288.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, яна рудковская, иван ургант