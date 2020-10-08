Рудковская ответила на шутку Урганта о коляске за полмиллиона рублей
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская ответила на шутку телеведущего Ивана Урганта о коляске за полмиллиона рублей. Соответствующий пост она разместила в Instagram.
Ранее Ургант поздравил продюсера и ее мужа Евгения Плющенко с появлением сына, высмеяв при этом дорогую коляску для ребенка. "Это говорит о том, что материнский капитал Яна потратила на самое необходимое", — пошутил он.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ваня @urgantcom , обожаю !!!! Приятно , что мы ньюсмейкеры у тебя уже целую неделю , но коляску мне подарили ! Там же даже написано кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли Ваня не знать , что не имей 500 тыс рублей , а имей 100 щедрых друзей ) А вот материнский капитал потрачу по назначению , обещаю )))❤️ @vecherniy_urgant ✔️
Рудковская заявила, что ей приятно быть ньюсмейкером "уже целую неделю".
"Но коляску мне подарили! Там же даже написано, кто сделал столь щедрый подарок! Тебе ли Ваня не знать, что не имей 500 тысяч рублей, а имей 100 щедрых друзей. А вот материнский капитал потрачу по назначению, обещаю", - написала продюсер.
Второй ребенок Рудковской и Плющенко родился в конце сентября. Ребенка выносила суррогатная мать. Его назвали Арсением. У пары есть еще один сын — семилетний Александр.