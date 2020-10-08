https://ria.ru/20201008/rossiya-1578624414.html

У России нет выбора на постсоветском пространстве

Постсоветское пространство, оно же ближнее зарубежье, все сильнее трясет — к шестилетнему и пока что замороженному конфликту в Донбассе за последние пару... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T08:00

2020-10-08T08:00

2020-10-08T08:00

россия

авторы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569819564_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_e8ebf008b41f51992f04c3d4913d111b.jpg

Постсоветское пространство, оно же ближнее зарубежье, все сильнее трясет — к шестилетнему и пока что замороженному конфликту в Донбассе за последние пару месяцев добавились кризис в Белоруссии, потом война между Арменией и Азербайджаном в Карабахе, а теперь вот и послевыборная смута в Киргизии. А в воскресенье пройдут президентские выборы в Таджикистане — однако там для правящего почти 28 лет Эмомали Рахмона потрясений не ожидается: возврата к гражданской войне первой половины 90-х не хочет никто. Но вот в Молдавии, где 1 ноября будут выбирать президента, результаты выборов могут спровоцировать волнения — потому что слишком многих в ее элите не устраивает ориентация президента Додона на Россию. Сама Россия смотрит на происходящее в республиках бывшего <a href="https://ria.ru/location_SSSR" target="_blank">СССР</a> с самым пристальным вниманием и тревогой, а общество ищет ответ на вопрос, что же нам делать со всеми этими проблемами: отстраненно наблюдать, активно вмешиваться, работать на упреждение?Нет недостатка в критике и даже панике: все проиграли, все потеряли, на нас давят по всем направлениям и вытесняют отовсюду, лезут американцы, европейцы, турки, китайцы... Доколе мы будем жить без стратегических планов, только оборонясь? Бездарный МИД, бездарный Кремль, бездарные элиты — трусят, думают только о своих шкурных интересах, несут какую-то чушь о невмешательстве, вместо того чтобы давить по всем фронтам и выращивать пророссийские элиты в бывших советских республиках!Подобные стенания хорошо читаются — точно так же, как пять-шесть лет назад прекрасно читались бесконечные "Путин слил" или "вот-вот сольет" про Донбасс. Хотя и тогда было понятно, что Крым и Донбасс это не конец, а начало — нового этапа борьбы за Украину как таковую. Но с кем и чем мы боремся — и на Украине, и на всем постсоветском пространстве? С западными (восточными) "партнерами", расширяющими свое жизненное пространство за счет нашего? С местными элитами, ориентированными на отрыв своих стран от России? И это, конечно, тоже, но самое главное, мы боремся с навязанным и якобы "нашим собственным" представлением о России. Да, именно оно — наш главный противник.В следующем году будет 30 лет распада СССР, и до сих пор многие считают произошедшее благом. Появилась самостоятельная Россия — без протухшей коммунистической иделогии, с различными свободами (веры, слова, предпринимательства, путешествий по миру). Да, в 90-е годы было тяжело. Зато потом страна постепенно вылезла из ямы, теперь у нас сильное российское государство, а что окраины разбежались, так оно и к лучшему. Украину, конечно, жалко — но с остальными никаких сантиментов быть не должно, только баш на баш, ничего личного. Подобные представления о Российской Федерации как о "настоящей" России довольно распространены, но глубоко ошибочны."Настоящая" Россия распалась в 1991 году — и все последующие проблемы как в России, так и на постсоветском пространстве это лишь следствие этого распада. Да, в 1991-м Россия называлась СССР и в ней было немало не очень справедливого по отношению к русскому народу — но это было построенное русскими государство. Построенное за тысячу лет исторического пути — в ходе которого русские расселились на тысячи километров на восток, север и юг. Россия никогда не была колониальной империей, расширение территории и присоединение (гораздо реже — завоевание) других народов было объективным процессом роста русского народа и его государства. Входившие в Россию народы сохраняли свои земли, культуру и уклад — и огромное евразийское государство обеспечивало им и мирную жизнь (делая невозможными войны с соседями), и прогресс. Распад СССР был не просто геополитической катастрофой, в первую очередь он был трагедией как для русского народа (ставшего разделенным — и это не говоря уже о миллионах беженцев и переселенцев), так и для практически всех народов большой, исторической России.Потому что Российская Федерация не может развиваться сама по себе — она лишь часть исторической России. Можно, конечно, отказаться от своей истории, но тогда нет ответа на вопрос, почему Украина, то есть то, откуда и началась Русь, может быть независимым государством, а Дагестан или Дальний Восток не могут. У нынешней России в виде Российской Федерации просто нет выбора: она может быть или полноценным продолжением исторической России — СССР, или не быть вообще.И это никакой не реваншизм, а просто понимание законов русской истории. Это наш долг перед предками и потомками, это нужно нам самим — тем, кто ощущает свою принадлежность к русской цивилизации, русской истории, русскому народу. Да и всем тем народам, которые связали свою судьбу с русскими и их государством — вне зависимости от того, где они оказались сейчас, в составе России или в виде независимых государств.Независимых, конечно, в кавычках — потому что весь опыт постсоветской истории показывает, что никакого успешного самостоятельного госстроительства у бывших советских республик не получается. Прибалтика стала частью Евросоюза — то есть просто поменяла свою геополитическую принадлежность. Украина, как и Молдавия, зависли между Россией и Западом. Закавказье с его многонациональным составом и территориальными спорами живет в ситуации отложенного конфликта и жажды реванша. И, как мы видим сейчас в Карабахе, замороженный конфликт в любой момент может разгореться в полноценную войну. Выпихнутая из СССР Средняя Азия дает примеры стран, замкнутых на единоличного лидера (чаще всего отца-основателя государства), или эфемерных неустойчивых образований вроде Киргизии.Конкретные причины неуспешности бывших советских республик во многом различны, но едины в главном. Отсутствие опыта государственного строительства — который не приобретается просто так, а является естественным качеством и следствием исторического пути того или иного народа. Даже успешные государства вроде Белоруссии или Казахстана не застрахованы от серьезнейших кризисов — причем внешние происки тут играют меньшую роль, чем внутренние проблемы (усталость от отца-основателя или его смерть). Национальные элиты могут быть сколько угодно замкнуты в себе, ориентированы на Россию или, наоборот, на бегство от России — но по большому счету все держится на единоличном авторитетном лидере, после ухода которого государства становятся уязвимыми.Причем несостоявшиеся государства рискуют погрязнуть как во внутренней смуте, так и в конфликтах с соседями (и Карабах здесь только один, хотя и самый яркий пример). Перед постсоветскими республиками стоит простой выбор — закрепиться в орбите России и строить вместе с ней единое геополитическое пространство, то есть региональный союз (экономический и военный), или поддаться на внешние соблазны и поменять геополитическую ориентацию. Проблема лишь в том, что во втором случае у них не только не появится никакой субьектности и самостоятельности, но и вырастет риск конфликтов с соседями или даже распада.А у России, по сути, нет выбора: нам нужно собирать, восстанавливать свое пространство, возвращаться на столбовую дорогу русской истории. Именно этим и занимается уже долгие годы <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a> и его соратники — без излишнего пиара и шума. Евразийский экономический союз и ОДКБ являются инструментами подобного собирания утраченного — неслучайно как раз предполагаемый разворот Украины от ЕС к Евразийскому союзу в конце 2013 года вызвал такую жесткую реакцию Запада и евроориентированных украинских элит.Понятно, что вытеснение России из постсоветского пространства остается важнейшей задачей для атлантистов, но это естественное продолжение многовековой политики сдерживания России и никоим образом не может повлиять на наши планы. Наоборот — именно понимание нами невозможности ухода из постсоветского пространства, то есть отказа от исторической России, является фундаментом всей нашей геополитической стратегии, да и вообще стратегии жизни русской цивилизации как таковой. Но и для народов бывшего СССР ориентация на Россию является единственно возможной формой успешного будущего — в противном случае они погрязнут в межгосударственных конфликтах, междоусобных войнах или будут превращены в заградительные валы против "московской экспансии".

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/protesty-1578318624.html

https://ria.ru/20200930/sssr-1577976185.html

https://ria.ru/20200911/russia-1577068930.html

https://ria.ru/20200928/falsifikatsiya-1577888426.html

https://ria.ru/20201007/odkb-1578589653.html

atos8 Автор, не считай свое мнение за общее. Большинству людей в России не нужны эти имперские игры. Русский народ всегда платил жизнями своих сыновей за интересы других стран и народов. В ответ эти страны платили ему предательством и неблагодарностью. Нам сейчас сохранить бы то, что осталось от великого некогда русского народа. Весь его генофонд растрачен на бессмысленные войны и революции. Сила любого государства в людях. 178

Эрсулла Магрикян Дорогой Акопов, что вы заложили под определение "историческая Россия"? Царская Россия была колонизаторов. Только благодаря приходу социал-демократов и коммунистов многие народы Средней Азии и Кавказа стали под флаг СССР, и не может Союз народов нести название одной страны. Вы под личиной желания поддержать Россию намерены внести раздор между Россией и странами постсоветского пространства. Была Советская Россия, которая старалась объединить народы, и никак нельзя ее называть исторической Россией, говоря о странах Кавказа и Средней Азии. Времена меняются и надо принимать реальность. Да, есть конфликты: но не масло нужно подливать и раздувать их, а решать. И не стоит подходить к решению вопросов с точки зрения, что вопрос Армении и Азербайджана - это вопрос и тонической России, или вопрос Украины - это вопрос той же исторической России. Эти и другие страны - независимые государства и их народам решать жить в мире или в войне, стремиться к централизации власти или либеризации. 117

50

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Петр Акопов https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

россия, авторы