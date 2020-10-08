https://ria.ru/20201008/rospotrebnadzor-1578794246.html

Попова: в России нет случаев одновременной болезни гриппом и COVID-19

Случаев одновременной болезни гриппом и COVID-19 в России на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:01

2020-10-08T12:01

2020-10-08T12:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 8 окт – РИА Новости.</strong> Случаев одновременной болезни гриппом и COVID-19 в России на сегодня нет, заявила глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>."Нет. На сегодняшний день таких случаев не видим. В России на сегодняшний день и случаи гриппа единичны... Даже двух последовательных совместно связанных по эпидемиологии случаев гриппа мы еще не видим. Поэтому сегодня таких наблюдений, к счастью, нет", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<a href="https://xn--b1agj9af.xn--80aswg/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 24</a>", отвечая на вопрос о том, есть ли в России случаи, когда человек болеет гриппом и коронавирусом одновременно.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20201005/privivka-1578313661.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество