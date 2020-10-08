https://ria.ru/20201008/pozhilye-1578793237.html
Попова назвала группу населения с самой высокой заболеваемостью COVID-19
Самая высокая заболеваемость COVID-19 из расчета на 100 тысяч человек конкретного возраста отмечается среди людей старше 65 лет, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:57
2020-10-08T11:57
2020-10-08T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:301:3105:2048_1400x0_80_0_0_258fa5cfe7c35cd71b302138a7ccc2ce.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Самая высокая заболеваемость COVID-19 из расчета на 100 тысяч человек конкретного возраста отмечается среди людей старше 65 лет, заявила глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>.Она уточнила, что пожилым людям следует себя поберечь и тщательно соблюдать все правила профилактики распространения вируса. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201007/vaktsinatsiya-1578614223.html
3
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество