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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201008/pozhilye-1578793237.html
Попова назвала группу населения с самой высокой заболеваемостью COVID-19
Самая высокая заболеваемость COVID-19 из расчета на 100 тысяч человек конкретного возраста отмечается среди людей старше 65 лет, заявила глава Роспотребнадзора РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:57
2020-10-08T11:57
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Самая высокая заболеваемость COVID-19 из расчета на 100 тысяч человек&nbsp; конкретного возраста отмечается среди людей старше 65 лет, заявила глава Роспотребнадзора <a href="https://ria.ru/person_Anna_Popova" target="_blank">Анна Попова</a>.Она уточнила, что пожилым людям следует себя поберечь и тщательно соблюдать все правила профилактики распространения вируса. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала группу населения с самой высокой заболеваемостью COVID-19

11:57 08.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Самая высокая заболеваемость COVID-19 из расчета на 100 тысяч человек  конкретного возраста отмечается среди людей старше 65 лет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Самая высокая заболеваемость, если считать на 100 тысяч населения конкретного возраста, это у людей старше 65-ти лет", - сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Она уточнила, что пожилым людям следует себя поберечь и тщательно соблюдать все правила профилактики распространения вируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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