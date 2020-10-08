https://ria.ru/20201008/pozhar-1578835048.html

В Рязанской области разминируют ближайшие к горящему арсеналу села

Военные в Рязанской области начали разминировать села рядом с горящими складами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:33

2020-10-08T14:33

2020-10-08T14:40

ряжский район

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

безопасность

происшествия

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<strong>ДЕГТЯРКА (Рязанская обл.), 8 окт - РИА Новости.</strong> Военные в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> начали разминировать села рядом с горящими складами, сообщили в Минобороны России."В настоящее время группы разминирования инженерно-саперных подразделений ЗВО в составе более 45 военнослужащих и 3 единиц военной и специальной техники проводят зачистку от взрывоопасных предметов жилых домов, улиц и объектов инфраструктуры в населенном пункте Дегтярка, находящемся в 1,5 километрах от арсенала", - говорится в сообщении.Добавляется, что еще одна группа, в которую входят 11 специалистов, две единицы техники и кинолог с минно-розыскной собакой, ведут инженерную разведку периметра технической территории склада боеприпасов.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Скопинском и Ряжском районах введен режим ЧС.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578828327.html

ряжский район

рязанская область

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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета. 2020-10-08T14:33 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ряжский район, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, безопасность, происшествия