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В Рязанской области разминируют ближайшие к горящему арсеналу села
Военные в Рязанской области начали разминировать села рядом с горящими складами, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:33
2020-10-08T14:40
ряжский район
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
безопасность
происшествия
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<strong>ДЕГТЯРКА (Рязанская обл.), 8 окт - РИА Новости.</strong> Военные в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> начали разминировать села рядом с горящими складами, сообщили в Минобороны России."В настоящее время группы разминирования инженерно-саперных подразделений ЗВО в составе более 45 военнослужащих и 3 единиц военной и специальной техники проводят зачистку от взрывоопасных предметов жилых домов, улиц и объектов инфраструктуры в населенном пункте Дегтярка, находящемся в 1,5 километрах от арсенала", - говорится в сообщении.Добавляется, что еще одна группа, в которую входят 11 специалистов, две единицы техники и кинолог с минно-розыскной собакой, ведут инженерную разведку периметра технической территории склада боеприпасов.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Скопинском и Ряжском районах введен режим ЧС.
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578828327.html
ряжский район
рязанская область
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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
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ряжский район, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, безопасность, происшествия

В Рязанской области разминируют ближайшие к горящему арсеналу села

14:33 08.10.2020 (обновлено: 14:40 08.10.2020)
 
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДЕГТЯРКА (Рязанская обл.), 8 окт - РИА Новости. Военные в Рязанской области начали разминировать села рядом с горящими складами, сообщили в Минобороны России.
"В настоящее время группы разминирования инженерно-саперных подразделений ЗВО в составе более 45 военнослужащих и 3 единиц военной и специальной техники проводят зачистку от взрывоопасных предметов жилых домов, улиц и объектов инфраструктуры в населенном пункте Дегтярка, находящемся в 1,5 километрах от арсенала", - говорится в сообщении.
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 14:08
Местные жители сообщили о ситуации у горящего в Рязанской области склада
Добавляется, что еще одна группа, в которую входят 11 специалистов, две единицы техники и кинолог с минно-розыскной собакой, ведут инженерную разведку периметра технической территории склада боеприпасов.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 16 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. В Скопинском и Ряжском районах введен режим ЧС.
 
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Ряжский районВзрывы на складах в Рязанской областиРязанская областьБезопасностьПроисшествия
 
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