Местные жители сообщили о ситуации у горящего в Рязанской области склада
14:08 08.10.2020 (обновлено: 15:46 08.10.2020)
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
РЯЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Жители рязанской деревни Шелемишевские Хутора, находящейся в непосредственной близости от воинской части, где разрываются боеприпасы, приходят к своим домам, чтобы выяснить, уцелели ли они, передает корреспондент РИА Новости.
В деревне всего несколько десятков домов - это буквально в паре сотен метров от части. Выглядит она плачевно: некоторые дома полностью или частично разрушены, от пепелищ поднимается дым, во дворах валяются снаряды. Рядом раздаются взрывы. На месте работают пожарные.
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
1 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
2 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
3 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
4 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
1 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
2 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
3 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
4 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Территория, в которую входит деревня Шелемишевские Хутора, включена в список зон, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Люди отсюда были эвакуированы при первых взрывах. Официально сейчас здесь находиться нельзя, но окольными путями жители пробираются в родные дома, чтобы забрать уцелевшие вещи или убедиться, что ничто не уцелело.
"Там одни стенки стояли дома кирпичного. Живность какая была – кролики, утки, куры - все сгорело. Сгорел и дом, и рядом дома которые стояли… У нас снаряд лежал прямо в огороде, забрали его военные", - рассказал Сергей Климов, приехавший утром посмотреть на свой дом.
При этом на территории самой войсковой части, по словам местных жителей, все дома уцелели. "Да, где выбиты стекла, обрушились балконы, пострадали двери, но сами дома целы", - заметила Арина Полева.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Губернатор Николай Любимов ввел в Скопинском и Ряжском районах режим ЧС.