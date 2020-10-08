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https://ria.ru/20201008/pozhar-1578828327.html
Местные жители сообщили о ситуации у горящего в Рязанской области склада
Жители рязанской деревни Шелемишевские Хутора, находящейся в непосредственной близости от воинской части, где разрываются боеприпасы, приходят к своим домам,... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T14:08
2020-10-08T15:46
взрывы на складах в рязанской области
ряжский район
рязанская область
происшествия
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<strong>РЯЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Жители рязанской деревни Шелемишевские Хутора, находящейся в непосредственной близости от воинской части, где разрываются боеприпасы, приходят к своим домам, чтобы выяснить, уцелели ли они, передает корреспондент РИА Новости.В деревне всего несколько десятков домов - это буквально в паре сотен метров от части. Выглядит она плачевно: некоторые дома полностью или частично разрушены, от пепелищ поднимается дым, во дворах валяются снаряды. Рядом раздаются взрывы. На месте работают пожарные.Территория, в которую входит деревня Шелемишевские Хутора, включена в список зон, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Люди отсюда были эвакуированы при первых взрывах. Официально сейчас здесь находиться нельзя, но окольными путями жители пробираются в родные дома, чтобы забрать уцелевшие вещи или убедиться, что ничто не уцелело.При этом на территории самой войсковой части, по словам местных жителей, все дома уцелели. "Да, где выбиты стекла, обрушились балконы, пострадали двери, но сами дома целы", - заметила Арина Полева.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Губернатор Николай Любимов ввел в Скопинском и Ряжском районах режим ЧС.
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578795696.html
ряжский район
рязанская область
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"Выбиты только стекла" – жительница близлежащего населенного пункта о последствиях пожара и взрывов в воинской части под Рязанью
Жители рязанской деревни близ загоревшихся вчера арсеналов рассказывают, что стало с их домами
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взрывы на складах в рязанской области, ряжский район, рязанская область, происшествия

Местные жители сообщили о ситуации у горящего в Рязанской области склада

14:08 08.10.2020 (обновлено: 15:46 08.10.2020)
 
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости
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РЯЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости. Жители рязанской деревни Шелемишевские Хутора, находящейся в непосредственной близости от воинской части, где разрываются боеприпасы, приходят к своим домам, чтобы выяснить, уцелели ли они, передает корреспондент РИА Новости.
В деревне всего несколько десятков домов - это буквально в паре сотен метров от части. Выглядит она плачевно: некоторые дома полностью или частично разрушены, от пепелищ поднимается дым, во дворах валяются снаряды. Рядом раздаются взрывы. На месте работают пожарные.
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
1 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА Новости
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
2 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА Новости
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
3 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА Новости
© РИА НовостиСитуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
4 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА Новости
1 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА Новости
2 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА Новости
3 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА Новости
4 из 4
Ситуация в деревне Шелемишевские Хутора в Рязанской области, пострадавшей в результате пожара на военных складах
© РИА Новости
Территория, в которую входит деревня Шелемишевские Хутора, включена в список зон, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Люди отсюда были эвакуированы при первых взрывах. Официально сейчас здесь находиться нельзя, но окольными путями жители пробираются в родные дома, чтобы забрать уцелевшие вещи или убедиться, что ничто не уцелело.
"Там одни стенки стояли дома кирпичного. Живность какая была – кролики, утки, куры - все сгорело. Сгорел и дом, и рядом дома которые стояли… У нас снаряд лежал прямо в огороде, забрали его военные", - рассказал Сергей Климов, приехавший утром посмотреть на свой дом.
При этом на территории самой войсковой части, по словам местных жителей, все дома уцелели. "Да, где выбиты стекла, обрушились балконы, пострадали двери, но сами дома целы", - заметила Арина Полева.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Губернатор Николай Любимов ввел в Скопинском и Ряжском районах режим ЧС.
Ситуация на месте ЧС в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 12:07
Число пострадавших при пожаре на складе в Рязанской области выросло до 16
 
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Взрывы на складах в Рязанской областиРяжский районРязанская областьПроисшествия
 
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