https://ria.ru/20201008/pozhar-1578828327.html

Местные жители сообщили о ситуации у горящего в Рязанской области склада

Жители рязанской деревни Шелемишевские Хутора, находящейся в непосредственной близости от воинской части, где разрываются боеприпасы, приходят к своим домам,... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T14:08

2020-10-08T14:08

2020-10-08T15:46

взрывы на складах в рязанской области

ряжский район

рязанская область

происшествия

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<strong>РЯЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Жители рязанской деревни Шелемишевские Хутора, находящейся в непосредственной близости от воинской части, где разрываются боеприпасы, приходят к своим домам, чтобы выяснить, уцелели ли они, передает корреспондент РИА Новости.В деревне всего несколько десятков домов - это буквально в паре сотен метров от части. Выглядит она плачевно: некоторые дома полностью или частично разрушены, от пепелищ поднимается дым, во дворах валяются снаряды. Рядом раздаются взрывы. На месте работают пожарные.Территория, в которую входит деревня Шелемишевские Хутора, включена в список зон, где объявлен режим чрезвычайной ситуации. Люди отсюда были эвакуированы при первых взрывах. Официально сейчас здесь находиться нельзя, но окольными путями жители пробираются в родные дома, чтобы забрать уцелевшие вещи или убедиться, что ничто не уцелело.При этом на территории самой войсковой части, по словам местных жителей, все дома уцелели. "Да, где выбиты стекла, обрушились балконы, пострадали двери, но сами дома целы", - заметила Арина Полева.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации. Губернатор Николай Любимов ввел в Скопинском и Ряжском районах режим ЧС.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578795696.html

ряжский район

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Выбиты только стекла" – жительница близлежащего населенного пункта о последствиях пожара и взрывов в воинской части под Рязанью Жители рязанской деревни близ загоревшихся вчера арсеналов рассказывают, что стало с их домами 2020-10-08T14:08 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ряжский район, рязанская область, происшествия