Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578796904.html
Пункт управления БПЛА направили к месту ЧП на складе в Рязанской области
Передвижной пункт управления с беспилотной авиационной системой направлен для контроля пожарной обстановки на военном арсенале в Рязанской области, где... РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:13
2020-10-08T12:13
взрывы на складах в рязанской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578766070_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_89c5625dd25baa59f6667a82ebacd607.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Передвижной пункт управления с беспилотной авиационной системой направлен для контроля пожарной обстановки на военном арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, где продолжаются взрывы боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."Для мониторинга зоны загорания и контроля обстановки в число группировки вошел передвижной пункт управления с беспилотной авиационной системой", - говорится в сообщении.Отмечается, что в состав группировки также вошли автомобили повышенной проходимости для тушения пожаров в труднодоступных местах.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе села Желтухино загорелась трава, впоследствии огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких ближайших деревнях осколками побило стекла и жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578795413.html
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
2020-10-08T12:13
true
PT0M49S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578766070_206:0:1166:720_1400x0_80_0_0_13fc204c48d1966fb6b5ab98cabb755b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия

Пункт управления БПЛА направили к месту ЧП на складе в Рязанской области

12:13 08.10.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской областиНа месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Передвижной пункт управления с беспилотной авиационной системой направлен для контроля пожарной обстановки на военном арсенале в Рязанской области, где продолжаются взрывы боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Для мониторинга зоны загорания и контроля обстановки в число группировки вошел передвижной пункт управления с беспилотной авиационной системой", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав группировки также вошли автомобили повышенной проходимости для тушения пожаров в труднодоступных местах.
"По прибытию на место силы и средства группировки будут рассредоточены в наиболее сложных участках населенных пунктов, которые находятся в зоне происшествия", - сообщает МЧС.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе села Желтухино загорелась трава, впоследствии огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких ближайших деревнях осколками побило стекла и жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Взрывы на артиллерийском складе под Рязанью - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 12:05
В пяти километрах от горящих складов под Рязанью слышны взрывы
 
Обсудить0
Взрывы на складах в Рязанской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Рязанская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния