https://ria.ru/20201008/pozhar-1578796904.html

Пункт управления БПЛА направили к месту ЧП на складе в Рязанской области

Передвижной пункт управления с беспилотной авиационной системой направлен для контроля пожарной обстановки на военном арсенале в Рязанской области, где... РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:13

2020-10-08T12:13

2020-10-08T12:13

взрывы на складах в рязанской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> Передвижной пункт управления с беспилотной авиационной системой направлен для контроля пожарной обстановки на военном арсенале в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, где продолжаются взрывы боеприпасов, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."Для мониторинга зоны загорания и контроля обстановки в число группировки вошел передвижной пункт управления с беспилотной авиационной системой", - говорится в сообщении.Отмечается, что в состав группировки также вошли автомобили повышенной проходимости для тушения пожаров в труднодоступных местах.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе села Желтухино загорелась трава, впоследствии огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких ближайших деревнях осколками побило стекла и жилые дома. Пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

https://ria.ru/20201008/pozhar-1578795413.html

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета. 2020-10-08T12:13 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия