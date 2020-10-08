https://ria.ru/20201008/pozhar-1578795696.html
Число пострадавших при пожаре на складе в Рязанской области выросло до 16
Количество пострадавших в результате взрывов на складе хранения боеприпасов в Рязанской области выросло до 16 человек, сообщает в четверг правительство региона. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T12:07
2020-10-08T12:07
2020-10-08T12:20
скопинский район
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>ВОРОНЕЖ, 8 окт - РИА Новости.</strong> Количество пострадавших в результате взрывов на складе хранения боеприпасов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> выросло до 16 человек, сообщает в четверг правительство региона.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. Была перекрыта федеральная трасса "Каспий". Как отмечали власти, погибших при ЧП нет, пять человек пострадали. Врачи сообщали о восьми пострадавших. К утру четверга из количество выросло до 13."Пострадавшие: 16 человек (шесть – получили травмы во время пожара на военном складе, 10 - в результате последствий). Одиннадцать человек в Скопинском ММЦ (один человек находится в реанимации). Четыре человека в Ряжском ММЦ (состояние средней степени тяжести). Один человек госпитализирован в травмцентр ОКБ вертолетом санавиации", - говорится в сообщении.В пунктах временного размещения, по данным областного правительства, находятся 82 человека, в том числе трое детей. Подготовлены ещё семь пунктов временного размещения в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Скопинском районе</a>, два – в Ряжском, три – в Пронском, три – в Кораблинском, два – в Рязанском, один – в Милославском районах.
https://ria.ru/20201008/granitsy-1578777899.html
скопинский район
рязанская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
2020-10-08T12:07
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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скопинский район, взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия