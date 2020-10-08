https://ria.ru/20201008/pozhar-1578795413.html

В пяти километрах от горящих складов под Рязанью слышны взрывы

Взрывы слышны в пяти километрах от военного склада в Рязанской области, на полях горит трава, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T12:05

2020-10-08T12:05

2020-10-08T12:05

взрывы на складах в рязанской области

ряжский район

рязанская область

происшествия

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<strong>РЯЗАНЬ, 8 окт – РИА Новости.</strong> Взрывы слышны в пяти километрах от военного склада в Рязанской области, на полях горит трава, передает корреспондент РИА Новости.Между населенными пунктами Великая Лука и Желтухино, это примерно в 5-6 километрах от складов, горят поля. Взрывы слышны с периодичностью от одной минуты до двух-трех.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a> загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Ранее сообщалось, что пострадали 14 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

https://ria.ru/20201008/granitsy-1578777899.html

ряжский район

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета. 2020-10-08T12:05 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, ряжский район, рязанская область, происшествия