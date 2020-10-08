Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201008/pozhar-1578792479.html
В Минздраве рассказали о пострадавших из-за взрывов в Рязанской области
В Скопинском медцентре находятся 11 пострадавших в результате взрывов в Рязанской области, в Ряжском медцентре - трое, сообщается на сайте Минздрава России. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:56
2020-10-08T11:56
взрывы на складах в рязанской области
михаил мурашко
ряжский район
скопинский район
рязанская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578766068_0:0:1280:720_1400x0_80_0_0_6f7510f4551d1b136d096550b31edc44.jpg
<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> В Скопинском медцентре находятся 11 пострадавших в результате взрывов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, в Ряжском медцентре - трое, сообщается на сайте Минздрава России."На текущий момент в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находится 11 человек. Это первые пострадавшие, госпитализированные сразу после происшествия. Одна женщина находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков. В течение ночи в стационар центра поступили еще 8 человек, косвенно пострадавшие. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности, гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты",- говорится в сообщении.За оказанием медпомощи в госпитали обращались 26 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания, головной болью, уточняется в материале.По указанию министра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мурашко</a> ситуация взята на контроль, подчеркнули в министерстве.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Ранее сообщалось, что пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
https://ria.ru/20201008/granitsy-1578777899.html
ряжский район
скопинский район
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
2020-10-08T11:56
true
PT0M49S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578766068_160:0:1120:720_1400x0_80_0_0_29692239cae122bd649694b1e4258d81.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрывы на складах в рязанской области, михаил мурашко, ряжский район, скопинский район, рязанская область, происшествия

В Минздраве рассказали о пострадавших из-за взрывов в Рязанской области

11:56 08.10.2020
 
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской областиНа месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео
На месте ЧС в Рязанской области, где горит склад с боеприпасами. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© РИА Новости / пресс-служба МЧС по Ростовской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В Скопинском медцентре находятся 11 пострадавших в результате взрывов в Рязанской области, в Ряжском медцентре - трое, сообщается на сайте Минздрава России.
"На текущий момент в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находится 11 человек. Это первые пострадавшие, госпитализированные сразу после происшествия. Одна женщина находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков. В течение ночи в стационар центра поступили еще 8 человек, косвенно пострадавшие. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности, гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты",- говорится в сообщении.
За оказанием медпомощи в госпитали обращались 26 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания, головной болью, уточняется в материале.

"В стационаре Ряжского межрайонного медицинского центра остаются три человека в состоянии средней степени тяжести", - отметили в Минздраве.

По указанию министра здравоохранения России Михаила Мурашко ситуация взята на контроль, подчеркнули в министерстве.
Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и Ряжского районов в результате взрывов были повреждены жилые дома. Ранее сообщалось, что пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Ситуация на месте ЧС в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
Вчера, 10:59
В Рязанской области обозначили границы зоны ЧС из-за взрывов на арсенале
 
Обсудить0
Взрывы на складах в Рязанской областиМихаил МурашкоРяжский районСкопинский районРязанская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:24КЗЖ потребовал от Еревана и Баку обеспечить безопасность журналистов
02:17Эксперт рассказал, как включать и выключать компьютер с телефона
02:12США заявили, что Россия мешает им получить вакцину от коронавируса
02:05Объяснена взаимосвязь витамина D и COVID-19
02:00Врач рассказал о состоянии Трампа
01:44В Степанакерте прогремели несколько взрывов
01:08В Москве приостановили льготный проезд для пенсионеров и школьников
00:17Ученые не нашли утечки ядохимикатов с Козельского полигона на Камчатке
00:14Задержан топ-менеджер банка "Траст" Михаил Хабаров
00:11Жээнбеков готов отправить в отставку премьера и членов правительства
23:58МИД Армении считает преднамеренным обстрел журналистов в Карабахе
23:54Жээнбеков назвал условие, при котором уйдет с поста президента Киргизии
23:48Кадыров призвал жителей Чечни привиться от гриппа
23:41Попова посоветовала не ездить на юг с детьми
23:36Путин призвал остановить боевые действия в Нагорном Карабахе
23:34Попова рассказала, кто чаще всего болел COVID-19
23:12В Москве за сутки умерли 33 пациента с коронавирусом
22:45Le Monde заявила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
22:44Офтальмолог выписал Фургалу очки
22:36Неизвестный выдал себя за Тихановскую на заседании датского парламента
Лента новостейМолния