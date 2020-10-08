https://ria.ru/20201008/pozhar-1578792479.html

В Минздраве рассказали о пострадавших из-за взрывов в Рязанской области

В Скопинском медцентре находятся 11 пострадавших в результате взрывов в Рязанской области, в Ряжском медцентре - трое, сообщается на сайте Минздрава России. РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T11:56

2020-10-08T11:56

2020-10-08T11:56

взрывы на складах в рязанской области

михаил мурашко

ряжский район

скопинский район

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> В Скопинском медцентре находятся 11 пострадавших в результате взрывов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, в Ряжском медцентре - трое, сообщается на сайте Минздрава России."На текущий момент в стационаре Скопинского межрайонного медицинского центра находится 11 человек. Это первые пострадавшие, госпитализированные сразу после происшествия. Одна женщина находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков. В течение ночи в стационар центра поступили еще 8 человек, косвенно пострадавшие. Это пациенты, которым требуется неотложная медицинская помощь, в частности, гемодиализ, инсулинотерапия или маломобильные пациенты",- говорится в сообщении.За оказанием медпомощи в госпитали обращались 26 человек с гипертоническим кризом, затруднением дыхания, головной болью, уточняется в материале.По указанию министра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мурашко</a> ситуация взята на контроль, подчеркнули в министерстве.Днем в среду на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области загорелась трава, огонь перекинулся на площадку хранения артиллерийских боеприпасов, начались взрывы. В нескольких населенных пунктах Скопинского и <a href="http://ria.ru/location_Rjazhskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Ряжского районов</a> в результате взрывов были повреждены жилые дома. Ранее сообщалось, что пострадали 13 человек, одна женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

https://ria.ru/20201008/granitsy-1578777899.html

ряжский район

скопинский район

рязанская область

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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета. 2020-10-08T11:56 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, михаил мурашко, ряжский район, скопинский район, рязанская область, происшествия