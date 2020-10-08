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МЧС увеличивает группировку на месте пожара на арсенале под Рязанью
МЧС России увеличивает группировку для защиты населенных пунктов в Рязанской области, где происходят взрывы на военных складах, в четыре раза - до 392 человек и РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T10:16
2020-10-08T11:42
рязанская область
взрывы на складах в рязанской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России увеличивает группировку для защиты населенных пунктов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, где происходят взрывы на военных складах, в четыре раза - до 392 человек и 81 единицы техники, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства."Всего в зоне ЧС будет сосредоточена группировка МЧС в количестве 392 человек и 81 единицы техники, в том числе 36 автоцистерн", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ближайшее время в Рязанскую область прибудут специалисты и техника Тульского спасательного центра. В готовность приведены силы и средства Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра."Для определения дальнейших совместных действий проведено заседание постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с привлечением федеральных органов исполнительной власти", - информирует министерство.Отмечается, что на месте происшествия развернут оперативный штаб, работает оперативная группа МЧС России, организовано взаимодействие с руководством Минобороны, подразделениями МВД и Росгвардии.
https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html
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Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ
Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета.
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рязанская область, взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

МЧС увеличивает группировку на месте пожара на арсенале под Рязанью

10:16 08.10.2020 (обновлено: 11:42 08.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииГруппировка сил и средств МЧС России в Рязанской области
Группировка сил и средств МЧС России в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. МЧС России увеличивает группировку для защиты населенных пунктов в Рязанской области, где происходят взрывы на военных складах, в четыре раза - до 392 человек и 81 единицы техники, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства.
"Всего в зоне ЧС будет сосредоточена группировка МЧС в количестве 392 человек и 81 единицы техники, в том числе 36 автоцистерн", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ближайшее время в Рязанскую область прибудут специалисты и техника Тульского спасательного центра. В готовность приведены силы и средства Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра.
"Для определения дальнейших совместных действий проведено заседание постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с привлечением федеральных органов исполнительной власти", - информирует министерство.
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Рязанская областьВзрывы на складах в Рязанской областиМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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