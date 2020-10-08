https://ria.ru/20201008/pozhar-1578767931.html

МЧС увеличивает группировку на месте пожара на арсенале под Рязанью

МЧС России увеличивает группировку для защиты населенных пунктов в Рязанской области, где происходят взрывы на военных складах, в четыре раза - до 392 человек и РИА Новости, 08.10.2020

2020-10-08T10:16

2020-10-08T10:16

2020-10-08T11:42

рязанская область

взрывы на складах в рязанской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России увеличивает группировку для защиты населенных пунктов в <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Рязанской области</a>, где происходят взрывы на военных складах, в четыре раза - до 392 человек и 81 единицы техники, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе министерства."Всего в зоне ЧС будет сосредоточена группировка МЧС в количестве 392 человек и 81 единицы техники, в том числе 36 автоцистерн", - говорится в сообщении.По данным ведомства, в ближайшее время в Рязанскую область прибудут специалисты и техника Тульского спасательного центра. В готовность приведены силы и средства Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" и Ногинского спасательного центра."Для определения дальнейших совместных действий проведено заседание постоянно действующей рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с привлечением федеральных органов исполнительной власти", - информирует министерство.Отмечается, что на месте происшествия развернут оперативный штаб, работает оперативная группа МЧС России, организовано взаимодействие с руководством Минобороны, подразделениями МВД и Росгвардии.

https://ria.ru/20201007/ochevidtsy-1578716804.html

https://ria.ru/20201007/lyubimov-1578736624.html

рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обзор ситуации на рязанском арсенале с борта вертолета. Кадры Минобороны РФ Ситуация на рязанском арсенале. Обзор с борта вертолета. 2020-10-08T10:16 true PT0M49S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия