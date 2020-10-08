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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201008/pogransluzhba-1578787609.html
Погранслужба Киргизии не выпустит чиновников из страны
Погранслужба Киргизии не допустит выезда высокопоставленных чиновников из страны, заявил РИА Новости представитель ведомства. РИА Новости, 08.10.2020
2020-10-08T11:38
2020-10-08T11:38
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости.</strong> Погранслужба <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Киргизии</a> не допустит выезда высокопоставленных чиновников из страны, заявил РИА Новости представитель ведомства.В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб.Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент <a href="https://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov" target="_blank">Сооронбай Жээнбеков</a>, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
https://ria.ru/20201006/revolyutsiya-v-kirgizii-1578432569.html
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сооронбай жээнбеков, бишкек, киргизия, в мире

Погранслужба Киргизии не выпустит чиновников из страны

11:38 08.10.2020
 
© AP Photo / Sergei GritsПограничник на границе Киргизии и Узбекистана
Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
© AP Photo / Sergei Grits
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БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости. Погранслужба Киргизии не допустит выезда высокопоставленных чиновников из страны, заявил РИА Новости представитель ведомства.

"К нам поступил приказ не выпускать высокопоставленных чиновников с территории страны", - сказал он.

В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб.
Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.
Акция протеста в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября, 15:15Протесты в Бишкеке
В ожидании революции. Что спровоцировало беспорядки в Киргизии
 
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Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековБишкекКиргизияВ мире
 
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