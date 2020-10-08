Погранслужба Киргизии не выпустит чиновников из страны
© AP Photo / Sergei GritsПограничник на границе Киргизии и Узбекистана
© AP Photo / Sergei Grits
БИШКЕК, 8 окт - РИА Новости. Погранслужба Киргизии не допустит выезда высокопоставленных чиновников из страны, заявил РИА Новости представитель ведомства.
"К нам поступил приказ не выпускать высокопоставленных чиновников с территории страны", - сказал он.
В понедельник в Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 900 человек, один погиб.
Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и "контролирует ситуацию". Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.
Лидеры оппозиционных партий создали координационный совет по управлению страной и выдвинули на должность премьера освобожденного из колонии оппозиционера Садыра Жапарова. Шестого октября парламент на экстренном заседании утвердил его кандидатуру. Ряд оппозиционеров не согласились с этим назначением, создали свой координационный совет и намерены избрать своего премьера. Также они потребовали импичмента президента и роспуска парламента.